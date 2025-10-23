Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    भैया दूज पर पत्नी के साथ जा रहा था ससुराल, चाइनीज मांझे से कटने से बाइक सवार का हुआ ये हाल

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 05:26 PM (IST)

    भैया दूज पर लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के अटसलिया ओवरब्रिज पर बाइक सवार रवि शर्मा की चाइनीज मांझे में गला उलझने से मौत हो गई। रवि अपनी पत्नी मोहिनी को लेकर कांट के नगला जाजू गांव से ससुराल उचौलिया के शंकरपुर जा रहे थे।  

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। भैया दूज पर पत्नी को ससुराल लेकर जा रहे बाइक सवार रवि शर्मा के गले में चाइनीज मांझा ऐसा उलझा कि उनकी जान ही चली गई। हादसा लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित अटसलिया ओवरब्रिज पर हुआ। कांट के नगला जाजू गांव निवासी रवि अपनी पत्नी मोहिनी को लेकर बाइक से ससुराल उचौलिया के शंकरपुर जा रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाईवे स्थित ओवरब्रिज पर पहुंचे तभी पुल के ऊपर उड़ रही पतंग में बंधा चाइनीज मांझा उनके गले में रगड़ गया, जिससे रवि के गले में गहरा घाव हो गया। पीछे दूसरी बाइक पर आ रहे परिचित की मदद से मोहिनी उनको मेडिकल कालेज लेकर पहुंचीं जहां चिकित्सक ने रवि को मृत घोषित कर दिया।

    इसी वर्ष जनवरी में बाइक सवार सिपाही शाहरूख हसन का गला चाइनीज मांझे से कट गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कुछ दिन प्रशासन व पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। बड़ी मात्रा में मांझा भी बरामद किया लेकिन उसके बाद बिक्री पर रोक नहीं लग सकी।