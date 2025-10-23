भैया दूज पर पत्नी के साथ जा रहा था ससुराल, चाइनीज मांझे से कटने से बाइक सवार का हुआ ये हाल

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। भैया दूज पर पत्नी को ससुराल लेकर जा रहे बाइक सवार रवि शर्मा के गले में चाइनीज मांझा ऐसा उलझा कि उनकी जान ही चली गई। हादसा लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित अटसलिया ओवरब्रिज पर हुआ। कांट के नगला जाजू गांव निवासी रवि अपनी पत्नी मोहिनी को लेकर बाइक से ससुराल उचौलिया के शंकरपुर जा रहे थे।

हाईवे स्थित ओवरब्रिज पर पहुंचे तभी पुल के ऊपर उड़ रही पतंग में बंधा चाइनीज मांझा उनके गले में रगड़ गया, जिससे रवि के गले में गहरा घाव हो गया। पीछे दूसरी बाइक पर आ रहे परिचित की मदद से मोहिनी उनको मेडिकल कालेज लेकर पहुंचीं जहां चिकित्सक ने रवि को मृत घोषित कर दिया।