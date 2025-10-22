Bhai Dooj Shubh Muhurat: भैया दूज पर कब है शुभ मुहूर्त? पंडित जी ने बताया- इस बार नहीं है राहुकाल का विशेष प्रभाव

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। दीपोत्सव का पांचवा पर्व भैयादूज गुरुवार को मनाया जाएगा। इस बार पर्व पर पूरे दिन शुभ मुहूर्त है। जिन बहनों को दूसरे शहर जाना है या फिर भाइयों को अन्य जनपदों से बहनों की सुसराल आना है। उनका आवागमन बुधवार को शुरू हो गया।

भैया दूज पर रक्षाबंधन की तरह बहनें भाइयों के उपवास रखती हैं। उनके माथे पर टीका लगाकर यमराज से दीर्घायु की कामना करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार यमराज को अपनी बहन यमुना से बेहद स्नेह था। एक बार उन्होंने बहन को वचन दिया कि कार्तिक माह की शुक्ल द्वितीया तिथि पर उनके घर आएंगे।

जब वह यमुना के घर पहुंचे तो उन्होंने खूब सत्कार किया। जिससे यम प्रसन्न हुए। उनके कहने पर यमुना ने वर मांगा कि हर साल कार्तिक माह के शुक्ल की द्वितीया तिथि पर उनके घर आकर भोजन करें। जो बहन इस दिन अपने भाई के माथे पर टीका करे उन्हें यम का भय न हो। तथास्तु कहकर यमराज ने उन्हें वचन दिया। तभी से भैया दूज मनाने की शुरुआत हुई।