रिश्वत लेते पकड़े जाने पर एआरपी निलंबित, शाहजहांपुर में बीईओ पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। वेतन बहाली आदेश जारी करने के लिए प्रधानाध्यापक डब्लू कुमार से पांच हजार रुपये रिश्वत लेते समय गिरफ्तार किए गए कलान के एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) सुशील कुमार को बीएसए दिव्या गुप्ता ने निलंबित कर दिया है। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) सतीश कुमार मिश्रा के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए अपर शिक्षा निदेशक को रिपोर्ट भेजी है। जिला कार्यालय से संबद्ध अजय कुमार को कलान बीईओ का प्रभार सौंपा है।

विजिलेंस टीम ने कलान के बीईओ व एआरपी को 5000 रिश्वत लेते हुए किया गया था गिरफ्तार



कलान के देवहड़ा प्राथमिक विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापक डब्लू कुमार की शिकायत पर सोमवार को बरेली से भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम पहुंची थी। यहां वेतन बहाली का आदेश जारी करने की एवज में डब्लू से पांच हजार रुपये रिश्वत लेते बीईओ सतीश कुमार मिश्रा व एआरपी सुशील कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में बीएसए ने सुशील को निलंबित कर दिया। उन्होंने बताया कि बीईओ पर कार्रवाई के लिए अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा को रिपोर्ट भेज दी है।