शाहजहांपुर में तेजाब पीड़िता को 28 साल बाद मिला मुआवजा, 5 लाख आर्थिक मदद देने का आदेश

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। चेहरा बिगड़ा। एक आंख खराब हुई और दूसरी की रोशनी कम हो गई। इस दर्द को जिंदगी का हिस्सा बना चुकी युवती के जख्मों पर 28 वर्ष बाद मुआवजे का मरहम लग सका। घटना के समय मुआवजे का प्रविधान नहीं था।

पिछले वर्ष सामाजिक संगठन की पहल पर उनका चिकित्सकीय परीक्षण हुआ। उसके आधार पर सरकार ने पांच लाख की आर्थिक सहायता दी। शनिवार को वह बोलीं, 28 वर्षों में बहुत खराब दिन देखे हैं। अब सम्मान से जीना चाहती हूं। वर्ष 1997 में पीड़ित की उम्र 15 वर्ष थी। शहर निवासी पप्पू शादी का दबाव बनाता था।

इन्कार करने पर पप्पू ने 28 अक्टूबर 1997 को तेजाब से हमला कर दिया। पीड़ित के उपचार में पिता ने जमा-पूंजी खर्च कर दी और संपत्ति बेचनी पड़ी। हमले में एक आंख खराब हो गई, दूसरी की रोशनी कम हो गई। चेहरा बिगड़ गया था। कुछ समय बाद माता-पिता की मृत्यु हो गई और भाइयों ने भी किनारा कर लिया। पीड़ित अकेले ही केस की पैरवी करती रहीं।