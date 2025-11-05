Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाहजहांपुर में मेडिकल कालेज गेट पर महिला को हुआ प्रसव, नहीं बचाया जा सका नवजात

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 04:48 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक गर्भवती महिला को मेडिकल कालेज के गेट पर ही प्रसव हो गया। महिला अपनी ननद के साथ अस्पताल जा रही थी, जब उसे अचानक दर्द हुआ। गेट पर बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन नवजात शिशु प्रीमेच्योर होने के कारण बच नहीं सका। महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। यह घटना बुधवार को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर मेडिकल कालेज से सामने आई, जिसमें एक छह माह की गर्भवती महिला को अस्पताल गेट पर ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसने वहीं बच्चे को जन्म दिया। महिला का नाम लक्ष्मी चौहान है, जो रोजा मठिया कालोनी की निवासी हैं। वे अपनी ननद नीरज के साथ अस्पताल जा रही थीं, जब रास्ते में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जैसे ही दोनों मेडिकल कालेज के गेट पर पहुंचीं, लक्ष्मी को असहनीय दर्द होने लगा और उन्हें रिक्शे से उतरते ही प्रसव हो गया।यह लक्ष्मी का पहला बच्चा था। उनके पति धर्मेंद्र चौहान पेशे से ट्रक चालक हैं, जो घटना के वक्त शहर से बाहर थे। गेट पर अचानक हुए प्रसव देख आसपास के लोग घबरा गए। तत्काल अस्पताल स्टाफ को सूचना दी। चिकित्सा टीम जल्दी ही पहुंची और दोनों को वार्ड में ले जाया गया।

    नवजात प्रीमेच्योर (छह माह का) था, इसलिए तमाम प्रयासों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। लक्ष्मी का इलाज अस्पताल में जारी है। लक्ष्मी और उनका परिवार इस घटना से बेहद दुखी है क्‍योंक‍ि यह उनका पहला बच्चा था।