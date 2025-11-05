शाहजहांपुर में मेडिकल कालेज गेट पर महिला को हुआ प्रसव, नहीं बचाया जा सका नवजात

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। यह घटना बुधवार को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर मेडिकल कालेज से सामने आई, जिसमें एक छह माह की गर्भवती महिला को अस्पताल गेट पर ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसने वहीं बच्चे को जन्म दिया। महिला का नाम लक्ष्मी चौहान है, जो रोजा मठिया कालोनी की निवासी हैं। वे अपनी ननद नीरज के साथ अस्पताल जा रही थीं, जब रास्ते में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई।

जैसे ही दोनों मेडिकल कालेज के गेट पर पहुंचीं, लक्ष्मी को असहनीय दर्द होने लगा और उन्हें रिक्शे से उतरते ही प्रसव हो गया।यह लक्ष्मी का पहला बच्चा था। उनके पति धर्मेंद्र चौहान पेशे से ट्रक चालक हैं, जो घटना के वक्त शहर से बाहर थे। गेट पर अचानक हुए प्रसव देख आसपास के लोग घबरा गए। तत्काल अस्पताल स्टाफ को सूचना दी। चिकित्सा टीम जल्दी ही पहुंची और दोनों को वार्ड में ले जाया गया।