    चलती वैन से गिरी कक्षा तीन की छात्रा, पांच दांत टूटे, शाहजहांपुर में स्कूली वैन की लापरवाही उजागर

    By Ajay Yadav Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 10:32 PM (IST)

    एक दर्दनाक घटना में, कक्षा तीन की एक छात्रा चलती स्कूल वैन से गिर गई, जिससे उसके पांच दांत टूट गए। अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन और वैन चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने सुरक्षा उपायों की कमी के कारण हुई इस घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। पुवायां के मारवाह स्कूल से बच्चों को ले जा रही वैन का अचानक दरवाजा खुल गया। जिससे उसमें सवार कक्षा तीन की छात्रा गिर गई। उसके पैर व पांच दांत टूट गए। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके पिता ने आरोप लगाया कि पूर्व में चालक से दरवाजा ठीक कराने के लिए कई बार कहा गया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया।

    खुटार क्षेत्र के महमदपुर सहजनिया गांव निवासी जोधवीर सिंह की आठ वर्षीय बेटी मनप्रीत कौर कक्षा तीन और बेटा तरनजीत कौर मारवाह मार्डन स्कूल में एनसी में पढ़ता है। दोपहर बाद स्कूल की छुट्टी होने के बाद दोनों भाई-बहन वैन से घर जा रहे थे। जेवा गांव के पास चलती वैन की खिड़की खुल गई। जिससे मनप्रीत सड़क पर गिरकर घायल हो गई। उसे पांच दांत भी टूटने के साथ ही पैर में भी चोट लगी है।

    हादसे की जानकारी जब स्वजन को लगी तो वह मौके पर पहुंच गए। छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिता जोधवीर का आरोप है कि करीब 15 दिनों से दरवाजा खराब था। लाक ठीक कराने के लिए चालक से भी कई बार कहा गया लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। लापरवाही के चलते ही यह हादसा हुआ है।

    जिले में मनमाने ढंग से वाहनों से छात्र-छात्राओं को बैठाकर उनके जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा हैं, लेकिन परिवहन विभाग को यह नजर नहीं आ रहा है। स्कूली वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को भी बैठाया जाता हैं लेकिन हादसा होने के बाद ही कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर दी जाती है। जोधवीर ने कहा कि इस हादसे के जो भी जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई कराई जाएगी।वहीं विद्यालय के डायरेक्टर कमलजीत सिंह ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में नहीं है। जानकारी लेकर ही कुछ बताया जा सकता है।

     

    प्रकरण संज्ञान में आया है। मंगलवार को टीम भेजकर इसकी जांच कराई जाएगी। मानक पूरे न होने पर कार्रवाई भी कराई जाएगी।

    - सर्वेश सिंह, एआरटीओ प्रशासन