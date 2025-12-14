Language
    303 गांवों के 22 हजार किसानों को पानी का इंतजार, बिना सिंचाई के खतरे में गेहूं की फसल

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 02:03 PM (IST)

    शाहजहांपुर में शारदा नहर खंड की नहरों में पानी न आने से 303 गांवों के 22 हजार से अधिक किसान सिंचाई के लिए परेशान हैं। गेहूं की फसल की सिंचाई के लिए कि ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, जागरण, रोजा। शारदा नहर खंड की हरदोई शाखा से निकले शाहाबाद, ऐंगवा और रोजा रजवाहा सहित 45 माइनरों में पिछले करीब दो माह से पानी नहीं आ रहा है। किसानों को गेहूं की फसल में बोआई करनी है, लेकिन पानी का संकट बना हुआ है। ऐसे में उन्हें इंजन किराये पर लेकर सिंचाई करनी पड़ रही है।

    शारदा खंड की नहरों पर फसल की सिंचाई के लिए 303 गांवों के क्षेत्र के 22 हजार 844 किसान आश्रित हैं। इनमें से अधिकांश वे हैं जिनके पास इंजन नहीं हैं या फिर महंगा डीजल खर्च नहीं कर सकते। ऐसे में नहर में माइनरों में अब तक पानी न छोड़े जाने के कारण दिक्कत हो रही है।

    माइनर सूखे होने के कारण गेहूं की फसल में सिंचाई को लेकर दिक्कत

    शारदा नहर खंड के महसिर से शाहबाद रजवाहा और रूकनपुर गांव के पास से रोजा रजवाहा निकाला गया है। जिससे शेरपुर, बरनई, अटसलिया, जमुही, निगोना, रामापुर, बरकतपुर, बिलंदपुर, वाडीगांव, जिद्दीनगर, कनेंग, जलालपुर, ग्वारी आदि गांव जुड़े हैं। शारदा खंड के अधिशासी अभियंता देवेंद्र सहाय ने बताया कि हरदोई ब्रांच से जिले के माइनर जुड़े हैं। अब तक हरदोई और लखनऊ के किसानों की ओर से पानी की मांग नहीं मिली। इसलिए आपूर्ति नहीं की गई। अब अगले सप्ताह पानी छोड़े जाने की संभावना है।




    धान की कटाई से नहर बंद है। गेहूं के लिए पलावा किए, अब इंजन से गेहूं में पानी लगा रहे हैं। गेहूं खराब हो रहा है। अभी तक नहर में पानी आने की कोई सही जानकारी सिंचाई विभाग के अधिकारी नहीं दे रहे हैं। जबर सिंह, चक वजीदपुर

    दो महीने से नहर में पानी बंद है। अभी तक पानी नहीं आया। सरसों और गेहूं में सिंचाई करना महंगा हो रहा है। किसान तरस रहे हैं। कोई पता नहीं कब तक पानी आएगा। अपने-अपने साधन से सिंचाई कर रहे हैं। अमरीश यादव, नौसिया

    सितंबर से अभी तक नहर बंद है। गेहूं व सरसों में पानी लगाने को किसान तरस रहे हैं। नहर का इंतजार करते-करते गेहूं खराब होने लगा, इसलिए अपने इंजन-बोरिंग से पानी लगा रहे हैं। बबलू सिंह, गौरिया


    नहर में पानी आना तो दूर सही से सफाई भी नहीं हुई है। हमारी 70 बीघा गेहूं है। इंतजार के बाद आज बोरिंग में पंपसेट लगाकर सिंचाई शुरू की है।पूरे मामले की शिकायत अधिकारियों से की गई है। मानवेंद्र चौहान, रमापुर बरकतपुर