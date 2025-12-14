303 गांवों के 22 हजार किसानों को पानी का इंतजार, बिना सिंचाई के खतरे में गेहूं की फसल







धान की कटाई से नहर बंद है। गेहूं के लिए पलावा किए, अब इंजन से गेहूं में पानी लगा रहे हैं। गेहूं खराब हो रहा है। अभी तक नहर में पानी आने की कोई सही जानकारी सिंचाई विभाग के अधिकारी नहीं दे रहे हैं। जबर सिंह, चक वजीदपुर



दो महीने से नहर में पानी बंद है। अभी तक पानी नहीं आया। सरसों और गेहूं में सिंचाई करना महंगा हो रहा है। किसान तरस रहे हैं। कोई पता नहीं कब तक पानी आएगा। अपने-अपने साधन से सिंचाई कर रहे हैं। अमरीश यादव, नौसिया



सितंबर से अभी तक नहर बंद है। गेहूं व सरसों में पानी लगाने को किसान तरस रहे हैं। नहर का इंतजार करते-करते गेहूं खराब होने लगा, इसलिए अपने इंजन-बोरिंग से पानी लगा रहे हैं। बबलू सिंह, गौरिया





नहर में पानी आना तो दूर सही से सफाई भी नहीं हुई है। हमारी 70 बीघा गेहूं है। इंतजार के बाद आज बोरिंग में पंपसेट लगाकर सिंचाई शुरू की है।पूरे मामले की शिकायत अधिकारियों से की गई है। मानवेंद्र चौहान, रमापुर बरकतपुर