त्योहारी सीजन पर 16 विशेष ट्रेनों का संचालन, योगनगरी ऋषिकेश 10 तो पांच घंटे लेट रही चंड़ीगढ़ स्पेशल

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। दीपावली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने 16 विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है, ताकि यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिल सके। लेकिन ट्रेनों के लगातार विलंब से यात्रियों का भरोसा उठता जा रहा है। हालत यह है कि इन स्पेशल ट्रेनों में सीटें खाली हैं, जबकि नियमित ट्रेनें खचाखच भरी हुई चल रही हैं।

शनिवार को दस घंटे की देरी से आई योगनगरी ऋषिकेश विशेष ट्रेन, पांच घंटे लेट रही चंड़ीगढ़ विशेष

शनिवार को अप लाइन की 04313 योगनगरी ऋषिकेश विशेष ट्रेन दस घंटे से अधिक देरी से यहां आई, वहीं 04503 चंडीगढ़ विशेष ट्रेन भी लगभग पांच घंटे विलंब से आ सकी। इससे यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा और कई लोगों को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी।