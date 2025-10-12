Language
    त्योहारी सीजन पर 16 विशेष ट्रेनों का संचालन, योगनगरी ऋषिकेश 10 तो पांच घंटे लेट रही चंड़ीगढ़ स्पेशल

    By Eugesh Krishna Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 02:51 PM (IST)

    दीपावली और छठ पूजा के लिए रेलवे ने 16 विशेष ट्रेनें चलाई हैं, पर वे अक्सर लेट हो रही हैं। इससे यात्रियों का भरोसा टूट रहा है और स्पेशल ट्रेनों में सीटें खाली रह रही हैं। ऋषिकेश और चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेनें भी कई घंटे देरी से पहुंचीं, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। रेलवे प्रशासन ट्रेनों को समय पर चलाने की कोशिश कर रहा है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। दीपावली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने 16 विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है, ताकि यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिल सके। लेकिन ट्रेनों के लगातार विलंब से यात्रियों का भरोसा उठता जा रहा है। हालत यह है कि इन स्पेशल ट्रेनों में सीटें खाली हैं, जबकि नियमित ट्रेनें खचाखच भरी हुई चल रही हैं।

    शनिवार को दस घंटे की देरी से आई योगनगरी ऋषिकेश विशेष ट्रेन, पांच घंटे लेट रही चंड़ीगढ़ विशेष


    शनिवार को अप लाइन की 04313 योगनगरी ऋषिकेश विशेष ट्रेन दस घंटे से अधिक देरी से यहां आई, वहीं 04503 चंडीगढ़ विशेष ट्रेन भी लगभग पांच घंटे विलंब से आ सकी। इससे यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा और कई लोगों को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी।

    रेलवे प्रशासन के अनुसार, भीड़भाड़ के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए शाहजहांपुर स्टेशन पर इन ट्रेनों का दो मिनट का अतिरिक्त ठहराव दिया गया है।

    त्योहार पर चल रही हैं 16 स्पेशल ट्रेन


    सीएमआई एसके ठाकुर ने बताया कि त्योहारों के दौरान चलने वाली 16 विशेष ट्रेनों में आनंद विहार टर्मिनस-सीतामढ़ी, अमृतसर-छपरा, जोगबनी-आनंद विहार, गोमतीनगर-खातीपुरा, सहरसा-आनंद विहार, पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार, मऊ-अंबाला कैंट और जोधपुर-गोरखपुर विशेष गाड़ियां शामिल हैं। ट्रेनों के संचालन में सुधार के लिए प्रयास जारी हैं, ताकि यात्री समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच सकें।