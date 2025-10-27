Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    शाहजहांपुर में पराली जला रहे दस किसानों को भेजा गया जेल, पांच स्थानों से पकड़े गए 19 लोग

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 07:16 PM (IST)

    शाहजहांपुर में पराली जलाने वाले दस किसानों को जेल भेजा गया है। प्रशासन ने पांच अलग-अलग जगहों पर छापेमारी करके 19 लोगों को पराली जलाते हुए पकड़ा। इन सभी के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन ने किसानों को पराली न जलाने की चेतावनी दी है और उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पराली जला रहे दस किसानों को भेजा जेल।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। प्रशासन की सख्ती के बाद के भी पराली जलाने की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। सोमवार को जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह के निद्रेश पर टीमों ने पांच स्थानों से 19 लोगों को पराली जलाते हुए पकड़ा। टीम के साथ अभद्रता करने पर दस लोगों का शांति भंग में चालान कर दिया गया, जिन्हें जेल भेजा जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिले में पराली जलाने के अब तक 50 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। ऐसा करने वाले किसानों पर अर्थदंड लगाने के साथ ही उन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित किए जाने की चेतावनी दी गई, पर कोई असर न नहीं दिखा।

    सोमवार को डीएम के निर्देश पर टीमें क्षेत्रों में निकलीं तो खेतों में पराली जलती मिली। तहसील सदर में दस लोग पराली जलाते पाए गए। ग्राम जमुका व चक भिटारा में तीन लोगों ने टीम के साथ अभद्रता की, जिस पर उन पर अर्थदंड लगाते हुए जेल भेजा गया। 

    पुवायां, जलालाबाद व कलान में दो-दो और तिलहर में तीन लोगों पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। तिलहर में ही टीम से अभद्रता करने पर कल्लू, जाबिर, बच्चू, राजपाल, सियाराम, नन्हे व राकेश कुमार को जेल भेजा गया।