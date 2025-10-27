शाहजहांपुर में पराली जला रहे दस किसानों को भेजा गया जेल, पांच स्थानों से पकड़े गए 19 लोग

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। प्रशासन की सख्ती के बाद के भी पराली जलाने की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। सोमवार को जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह के निद्रेश पर टीमों ने पांच स्थानों से 19 लोगों को पराली जलाते हुए पकड़ा। टीम के साथ अभद्रता करने पर दस लोगों का शांति भंग में चालान कर दिया गया, जिन्हें जेल भेजा जाएगा।

जिले में पराली जलाने के अब तक 50 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। ऐसा करने वाले किसानों पर अर्थदंड लगाने के साथ ही उन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित किए जाने की चेतावनी दी गई, पर कोई असर न नहीं दिखा।

सोमवार को डीएम के निर्देश पर टीमें क्षेत्रों में निकलीं तो खेतों में पराली जलती मिली। तहसील सदर में दस लोग पराली जलाते पाए गए। ग्राम जमुका व चक भिटारा में तीन लोगों ने टीम के साथ अभद्रता की, जिस पर उन पर अर्थदंड लगाते हुए जेल भेजा गया।