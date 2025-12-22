निर्धारित दर से अधिक रेट पर यूरिया बेचने पर दर्ज होगा मुकदमा, विक्रेताओं को सख्त निर्देश

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। डीएम के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी ने सोमवार को बखिरा थाने में बघौली ब्लाक के धनखिरिया स्थित एक खाद विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दे दी है। यह विक्रेता निर्धारित से अधिक दर पर यूरिया के साथ जबरन हरियाली प्लस (माइक्रोन्यूट्रिएंट) दिए थे। मांगने पर किसानों को रसीद भी नहीं दिए थे।

गत 20 दिसंबर को कृषि विभाग की टीम ने छापा डाला था। इस दौरान यह सच सामने आया था। बहरहाल निर्धारित से अधिक दर पर खाद बेचने वाले विक्रेताओं में खलबली मच गयी है। उन्हें भी कार्रवाई का भय सता रहा है।

जिला कृषि अधिकारी डॉ. सर्वेश यादव के नेतृत्व में कृषि रक्षा के प्राविधिक सहायक अजयदीप व विजय प्रकाश पाण्डेय आदि की टीम ने गत 20 दिसंबर को बघौली ब्लाक के धनखिरिया स्थित पाण्डेय खाद भंडार के प्रतिष्ठान पर छापा डाला था। जांच के दौरान यहां पर स्टाक व वितरण रजिस्टर भरा हुआ मिला।

स्टाक व रेट बोर्ड अपडेट मिला। इस दौरान मौके पर मिले महला गांव निवासी दीपक साहनी पुत्र कमलेश व जसवल भरवलिया गांव निवासी सुरेश चंद्र तिवारी पुत्र तारापति मिले। पूछताछ करने पर पता इन दोनों किसानों ने बताया कि वे इस दुकान से एक-एक बोरी यूरिया, हरियाली प्लस (माइक्रोन्यूट्रिएंट) खरीदे हैं।

प्रति बोरी यूरिया हरियाली प्लस के साथ 450 रुपये में दिया गया है। वे केवल यूरिया लेना चाहते थे, लेकिन विक्रेता नहीं माने। उन्हें जबरन हरियाली प्लस दिया गया, इसे न लेने पर यूरिया न देने की बात कही गयी। मांगने पर विक्रेता ने रसीद भी नहीं दी। इस पर इस प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर देवव्रत पाण्डेय को नोटिस जारी किया गया है।

जबरन टैंगिंग के साथ यूरिया को निर्धारित से अधिक दर पर बेचने, किसानों को रसीद न देने पर इनके खिलाफ जिला कृषि अधिकारी ने बखिरा थाने में इस प्रोपराइटर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है।