बाईपास पर बने अशोक स्तंभ पर चढ़ी महिला, उतारने में पुलिस के छूट गए पसीने

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। खलीलाबाद बाईपास पर बने अशोक स्तंभ पर एक महिला चढ़ गई और हंगामा करने लगी। यह दृश्य देखकर वहां भारी भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को समझाने-बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थी।

घंटेभर की मशक्कत के बाद पुलिस ने महिला को सुरक्षित नीचे उतार लिया। इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे भाई के साथ वह घर चली गई। महुली थाना क्षेत्र के मैनसिर चौराहे की निवासी 40 वर्षीय सावित्री यादव, पत्नी रामभवन यादव, रविवार को किसी काम से अकेले खलीलाबाद बाईपास आई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उसके पास सब्जियों से भरा एक बोरा था। पहले वह ओवरब्रिज पर गई फिर नीचे आई और अचानक अशोक स्तंभ पर चढ़ गई और हंगामा करने लगी।