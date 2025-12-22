Language
    बाईपास पर बने अशोक स्तंभ पर चढ़ी महिला, उतारने में पुलिस के छूट गए पसीने

    By Sugriv Kumar Singh Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 03:14 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। खलीलाबाद बाईपास पर बने अशोक स्तंभ पर एक महिला चढ़ गई और हंगामा करने लगी। यह दृश्य देखकर वहां भारी भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को समझाने-बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थी।

    घंटेभर की मशक्कत के बाद पुलिस ने महिला को सुरक्षित नीचे उतार लिया। इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे भाई के साथ वह घर चली गई।

    महुली थाना क्षेत्र के मैनसिर चौराहे की निवासी 40 वर्षीय सावित्री यादव, पत्नी रामभवन यादव, रविवार को किसी काम से अकेले खलीलाबाद बाईपास आई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उसके पास सब्जियों से भरा एक बोरा था। पहले वह ओवरब्रिज पर गई फिर नीचे आई और अचानक अशोक स्तंभ पर चढ़ गई और हंगामा करने लगी।

    सूचना मिलते ही बरदहिया चौकी प्रभारी अनिल मौके पर पहुंचे और महिला को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडेय ने बताया कि महिला की दिमागी स्थिति ठीक नहीं है।

    पुलिस ने उसे सुरक्षित नीचे उतारने के बाद उसके ससुराल में फोन कर इसकी जानकारी दी, लेकिन जब कोई नहीं आया तो उसके भाई को बुलाकर सिपुर्द कर दिया गया। महिला का मायका सहजनवां थाना क्षेत्र के घघसरा में है।