गेहूं बीज के लिए राजकीय भंडार पर उमड़ी किसानों की भीड़, घंटों लाइन में लगने के बाद भी नहीं दिख रहा डाटा

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। पुरानी खलीलाबाद तहसील स्थित राजकीय बीज भंडार पर मंगलवार को सुबह छह बजे से किसानों की भीड़ लग गयी। गेहूं बीज लेने के लिए किसानों की लंबी कतार लगी रही। प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) पर तमाम किसानों के अंगूठे नहीं लग पाए। इसके पीछे कारण बताया गया कि कुछ का पंजीकरण नहीं हुआ है।

वहीं, कुछ के नाम, वल्दियत, पता आदि की स्पेलिंग मैच नहीं कर रहा है, जबकि कुछ किसान दूसरे ब्लाक के गांवों के हैं। इसलिए पीओएस उसे नहीं ले रहा। इसके कारण आधार कार्ड लेकर पहुंचे ऐसे किसान उन्नतशोधित गेहूं बीज नहीं पा सकें। उन्हें यहां से निराश लौटना पड़ा।

साढ़े चार घंटे तक कतार में खड़ा रहा नहीं मिला गेहूं बीज

दो बोरी डीबीडब्ल्यू-303 करण वैष्णवी गेहूं बीज लेना है। सुबह आठ बजे यहां पर आ गया था। तभी से कतार में लगा। दोपहर के करीब साढ़े बारह बजे उनकी बारी आई। पीओएस पर अंगूठा लगाया। कर्मी ने कहा कि अंगूठा दबाने पर उनका नाम, पता नहीं आ रहा है। इसलिए उन्हें बीज नहीं मिला। -रामलाल पुत्र भूलन, धमरजा, खलीलाबाद।

धूप के बीच लंबी कतार में खड़ा होना खल गया

वह बिना कुछ खाए-पीए घर से यहां पर साढ़े सात बजे पहुंच गए थे। एक बोरी डीबीडब्ल्यू-303 करण वैष्णवी गेहूं बीज लेने के लिए कतार में लग गया। धूप के बीच काफी देर तक कतार में खड़ा होना खल गया। उनके जैसे तमाम किसान इससे परेशान हुए। -रामानुज पुत्र जयराम, बंजारीपुर, खलीलाबाद।

गेहूं बीज को लेकर संशय

वह यहां पर सुबह साढ़े दस बजे पहुंच गए थे। उन्हें एक बोरी डीबीडब्ल्यू-303 करण वैष्णवी गेहूं बीज चाहिए। कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इतनी अधिक भीड़ है,गेहूं बीज मिलेगा या नहीं,इसको लेकर संशय बना हुआ है। -रामगोविंद गुप्ता पुत्र लालधारी, ढेलुआखोर, खलीलाबाद।

गेहूं बीज मिल गया तो परिश्रम सार्थक अन्यथा बेकार

बिना भोजन किए घर से यहां पर सुबह नौ बजे पहुंच गया। काफी लंबी कतार लगी है। सर्वर बीच-बीच में धीमा चल रहा है। इससे समय अधिक लग रहा है। वह अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यदि उन्हें एक बोरी डीबीडब्ल्यू-303 करण वैष्णवी गेहूं बीज मिल गया तो परिश्रम सार्थक हो गया अन्यथा नहीं। -रामबुझावन पुत्र यमूना।

मोबाइल स्विच आफ कर वितरण में जुटे रहे प्रभारी

राजकीय बीज भंडार के प्रभारी महेश चौधरी मोबाइल स्विच आफ कर गेहूं बीज वितरण में जुटे रहे। कहीं से कोई सिफारिश न आए,इसलिए वह ऐसा किए थे। कतार में खड़े होने से बचने के लिए तमाम किसान इस बीज भंडार के बाहर चाय की दुकान व अन्य जगह से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क करते रहे लेकिन हर बार स्विच आफ बता रहा था। अंधेरे एक कमरे में वह खड़े थे।

सब्सिडी काटकर लिया जा रहा गेहूं बीज का दाम