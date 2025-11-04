Language
    गेहूं बीज के लिए राजकीय भंडार पर उमड़ी किसानों की भीड़, घंटों लाइन में लगने के बाद भी नहीं दिख रहा डाटा

    By Dilip Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:34 PM (IST)

    संतकबीर नगर के पुरानी खलीलाबाद तहसील में राजकीय बीज भंडार पर गेहूं बीज लेने के लिए किसानों की भारी भीड़ उमड़ी। पीओएस मशीन में तकनीकी खराबी के कारण कई किसान बीज नहीं ले पाए और निराश होकर लौटे। अधिकारियों के अनुसार, सभी किसानों को नियमानुसार बीज वितरण किया जा रहा है।

    गेहूं बीज के लिए राजकीय भंडार पर उमड़ी किसानों की भीड़।

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। पुरानी खलीलाबाद तहसील स्थित राजकीय बीज भंडार पर मंगलवार को सुबह छह बजे से किसानों की भीड़ लग गयी। गेहूं बीज लेने के लिए किसानों की लंबी कतार लगी रही। प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) पर तमाम किसानों के अंगूठे नहीं लग पाए। इसके पीछे कारण बताया गया कि कुछ का पंजीकरण नहीं हुआ है।

    वहीं, कुछ के नाम, वल्दियत, पता आदि की स्पेलिंग मैच नहीं कर रहा है, जबकि कुछ किसान दूसरे ब्लाक के गांवों के हैं। इसलिए पीओएस उसे नहीं ले रहा। इसके कारण आधार कार्ड लेकर पहुंचे ऐसे किसान उन्नतशोधित गेहूं बीज नहीं पा सकें। उन्हें यहां से निराश लौटना पड़ा।

    साढ़े चार घंटे तक कतार में खड़ा रहा नहीं मिला गेहूं बीज

    दो बोरी डीबीडब्ल्यू-303 करण वैष्णवी गेहूं बीज लेना है। सुबह आठ बजे यहां पर आ गया था। तभी से कतार में लगा। दोपहर के करीब साढ़े बारह बजे उनकी बारी आई। पीओएस पर अंगूठा लगाया। कर्मी ने कहा कि अंगूठा दबाने पर उनका नाम, पता नहीं आ रहा है। इसलिए उन्हें बीज नहीं मिला। -रामलाल पुत्र भूलन, धमरजा, खलीलाबाद।

    धूप के बीच लंबी कतार में खड़ा होना खल गया

    वह बिना कुछ खाए-पीए घर से यहां पर साढ़े सात बजे पहुंच गए थे। एक बोरी डीबीडब्ल्यू-303 करण वैष्णवी गेहूं बीज लेने के लिए कतार में लग गया। धूप के बीच काफी देर तक कतार में खड़ा होना खल गया। उनके जैसे तमाम किसान इससे परेशान हुए। -रामानुज पुत्र जयराम, बंजारीपुर, खलीलाबाद।

    गेहूं बीज को लेकर संशय

    वह यहां पर सुबह साढ़े दस बजे पहुंच गए थे। उन्हें एक बोरी डीबीडब्ल्यू-303 करण वैष्णवी गेहूं बीज चाहिए। कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इतनी अधिक भीड़ है,गेहूं बीज मिलेगा या नहीं,इसको लेकर संशय बना हुआ है। -रामगोविंद गुप्ता पुत्र लालधारी, ढेलुआखोर, खलीलाबाद।

    गेहूं बीज मिल गया तो परिश्रम सार्थक अन्यथा बेकार

    बिना भोजन किए घर से यहां पर सुबह नौ बजे पहुंच गया। काफी लंबी कतार लगी है। सर्वर बीच-बीच में धीमा चल रहा है। इससे समय अधिक लग रहा है। वह अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यदि उन्हें एक बोरी डीबीडब्ल्यू-303 करण वैष्णवी गेहूं बीज मिल गया तो परिश्रम सार्थक हो गया अन्यथा नहीं। -रामबुझावन पुत्र यमूना।

    मोबाइल स्विच आफ कर वितरण में जुटे रहे प्रभारी

    राजकीय बीज भंडार के प्रभारी महेश चौधरी मोबाइल स्विच आफ कर गेहूं बीज वितरण में जुटे रहे। कहीं से कोई सिफारिश न आए,इसलिए वह ऐसा किए थे। कतार में खड़े होने से बचने के लिए तमाम किसान इस बीज भंडार के बाहर चाय की दुकान व अन्य जगह से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क करते रहे लेकिन हर बार स्विच आफ बता रहा था। अंधेरे एक कमरे में वह खड़े थे।

    सब्सिडी काटकर लिया जा रहा गेहूं बीज का दाम

    वर्तमान में उनके यहां डीबीडब्ल्यू-303 करण वैष्णवी गेहूं बीज 174 क्विंटल व डीबीडब्ल्यू-187 करण वंदना गेहूं बीज 124 क्विंटल है। इन दोनों का मूल्य 40 किलो प्रति बोरी 976 रुपये है। वहीं डीबीडब्ल्यू-327 करण शिवानी गेहूं बीज 32 क्विंटल व डब्ल्यूएच-1270 गेहूं बीज 24 क्विंटल है। इन दोनों का मूल्य 40 किलो प्रति बोरी 936 रुपये है। सब्सिडी काटने के बाद यह दर है, इसी मूल्य पर किसानों को यह गेहूं बीज दिया जा रहा है। -महेश चौधरी-प्रभारी राजकीय बीज भंडार-खलीलाबाद।

    नियमानुसार सभी किसानों को आसानी से उन्नत शोधित गेहूं बीज वितरण कराया जा रहा है। इसे लेने के लिए काफी अधिक संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। उन्हें कोई दिक्कत न हो,इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। -डा.सर्वेश यादव, जिला कृषि अधिकारी।