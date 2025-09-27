इस बार धान बेचने पर प्रति क्विंटल मिलेगा 69 रुपये ज्यादा, नई MSP दर और कब से शुरू होगी खरीद?
संतकबीर नगर के किसानों के लिए अच्छी खबर है। इस बार धान का समर्थन मूल्य पिछले साल से 69 रुपये प्रति क्विंटल अधिक होगा। 1 नवंबर से 28 फरवरी तक धान की खरीद की जाएगी जिसके लिए 57 केंद्र बनाए जा रहे हैं। अब तक 127 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। सरकार ने 40 हजार टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है।
जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। पिछले साल की तुलना में इस बार समर्थन मूल्य योजना के तहत धान बेचने पर प्रति क्विंटल 69 रुपये अधिक मिलेगा। धान बेचने के लिए अब तक जनपद के 127 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है।
57 खरीद केंद्र बनने हैं, इसमें से अब तक 40 केंद्र बन चुके हैं, बाकी 17 केंद्र जल्द बनाए जाएंगे। पंजीकृत किसानों से एक नवंबर से 28 फरवरी तक धान की खरीद होगी। वर्तमान में अधिकतर किसानों की धान की फसल उनके खेतों में लहलहा रही है।
खाद्य विभाग के सबसे अधिक केंद्र रहेंगे
एक नवंबर से 28 फरवरी तक धान खरीद होगी। शासन से 40 हजार टन धान खरीदने का लक्ष्य मिला है। सामान्य धान-2,369 रुपये वहीं ग्रेड ए धान 2,389 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। पिछली बार की तुलना में इस बार सामान्य धान की दर में 69 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है।
जनपद में खरीद के लिए कुल 57 केंद्र बनाए जाएंगे। अब तक 40 खरीद केंद्र बन चुके हैं। इसमें खाद्य विभाग (एफसीएस) के 20, प्रदेश सहकारी संघ (पीसीएफ) के 15, प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन (पीसीयू) के तीन, मंडी समिति के एक व भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के एक खरीद केंद्र शामिल हैं। अब तक जनपद में धान बेचने के लिए कुल 127 किसानों ने पंजीकरण कराया है।
जिले में 92 हजार हेक्टेयर में की गयी है धान की खेती
जनपद में करीब 92 हजार हेक्टेयर में धान की खेती की गयी है। सामान्य धान की उत्पादकता 30.25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जबकि संकर धान की उत्पादकता 38.00 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान अपने एंड्रॉइड मोबाइल से स्वयं अथवा निकट के कंप्यूटर सेंटर, सहज जनसेवा केंद्रों पर खाद्य विभाग की वेबसाइट www.fcs.up.gov.in पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए। इसके साथ संबंधित बैंक शाखा से खाता एनपीसीआइ मैप्ड व सक्रिय होना चाहिए।
डीएम के अनुमोदन के बाद बाकी 17 खरीद केंद्र जल्द बना लिए जाएंगे। वर्तमान में अधिकतर किसानों की धान की फसल खेतों में खड़ी है। केंद्रों पर अच्छी सुविधा प्रदान कर अधिकाधिक किसानों को समर्थन मूल्य योजना से लाभान्वित करने की कोशिश की जाएगी।
कमलेश सिंह, जिला खाद्य विपणन अधिकारी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।