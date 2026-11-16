संत कबीर नगर में औद्योगिक विस्तार के लिए भूमि की तलाश तेज, सर्किल रेट से चार गुना तक अधिक मुआवजा

दिलीप पाण्डेय, संतकबीरनगर। गोरखपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मगहर से जिले की सीमा तक कई खाली प्लाट मिले लेकिन उसके स्वामी बेचने के लिए तैयार नहीं हैं। औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए 200 एकड़ भूमि की जरूरत है। इतनी भूमि अधिग्रहित कर औद्योगिक क्षेत्र का सीमा विस्तार किया जाना है, जिससे विभिन्न उत्पाद यहां पर तैयार हो सके।

औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले। प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। इस कार्य में भूमि की उपलब्धता एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उत्पन्न हो गयी है। बहरहाल उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के अधिकारी भूमि की तलाश में जुटे हुए हैं।

तीनों एसडीएम के रिपोर्ट का इंतजार कर रहा यूपीसीडा यूपीसीडा के अधिकारी पत्र जारी कर जनपद के खलीलाबाद, मेंहदावल व धनघटा तीनों तहसील के एसडीएम से 200 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने में सहयोग मांगा है। तीन दिन पूर्व खलीलाबाद तहसील क्षेत्र के चकदही में भूमि देखी लेकिन उसका क्षेत्रफल कम है,वह औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए उपयुक्त नहीं है।

विभाग तीनों एसडीएम की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहा है। रिपोर्ट मिलने पर विभागीय अधिकारी संबंधित स्थानों पर जाकर रास्ता,बिजली के पोल सहित अन्य सुविधाओं की स्थिति की जांच करेंगे। भूमि उपयुक्त मिलने पर संबंधित भू-स्वामी से वार्ता करेंगे।

शहरी में सर्किल रेट से दोगुना यूपीसीडा (UPSIDA) को सरकारी भूमि मिलने पर उसका कोई मुआवजा नहीं देना होगा, वह उसे मुफ्त में मिल जाएगी। वहीं इसके न मिलने पर दूसरे की भूमि खरीदने पर उसे मुआवजा देना होगा। शहरी क्षेत्र में सर्किल रेट से दोगुना और ग्रामीण क्षेत्र में सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा मिल सकता है। चिह्नित स्वामी को मुआवजा देने के बाद उनके भूमि की अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू होगी।