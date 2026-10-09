यूपीसीडा भर्ती घोटाला: 90 पदों के लिए मांगे आवेदन, 108 को दे दी फर्जी प्रमाण पत्रों पर नौकरी

जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआइडीसी) वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) में बसपा सरकार में वर्ष 2008-09 के दौरान हुई बैकलाग भर्ती का विवाद 15 साल बाद भी खत्म नहीं हुआ। दैनिक जागरण ने वर्ष 2011 में भर्ती में हुए फर्जीवाड़े का राजफाश किया था। इसके बाद अब तक करीब 33 जांच हो चुकी हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर महज सात अधिकारी-कर्मचारी ही बर्खास्त किए जा सके।

इनमें से दो की न्यायालय से बहाली भी हो चुकी है। अगस्त 2022 में शासन ने मामले की जांच विजिलेंस को सौंपी थी। करीब चार वर्ष की जांच के बाद अब कानपुर विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई आगे बढ़ाई है।

जांच में सामने आया था कि 90 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 108 पदों पर नियुक्तियां कर दी गईं। जांच में कई के अनुभव और शैक्षिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे। वहीं क्रीमी लेयर में आने वाले करीब आधा दर्जन अभ्यर्थियों ने भी आरक्षण का लाभ हासिल किया। भर्ती प्रक्रिया में तत्कालीन जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बिचौलियों के सिंडीकेट की भूमिका के आरोप भी जांच में सामने आए थे।

मामले की पहली जांच वर्ष 2017 में तत्कालीन श्रमायुक्त रणवीर प्रसाद ने की थी। शासन को भेजी गई रिपोर्ट में 12 अधिकारियों के प्रमाण पत्र फर्जी बताए गए थे। रिपोर्ट में इसे गंभीर आपराधिक मामला बताते हुए कार्रवाई की संस्तुति की गई थी। इसके बाद कई स्तर पर जांच हुई। सात कमिश्नर व कमिश्नर स्तर के अधिकारियों, दो प्रमुख सचिव और तीन विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों ने अलग-अलग जांच कर रिपोर्ट शासन को भेजी।

पूर्व कानपुर मंडलायुक्त की जांच में भी दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध बर्खास्तगी की संस्तुति की गई थी। इसके बावजूद कई आरोपित अधिकारी और कर्मचारी लंबे समय तक निगम में महत्वपूर्ण पदों पर बने रहे। अलग-अलग जांचों में संलिप्त लोगों की सूची शासन को भेजी जाती रही, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी।