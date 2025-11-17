Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में 6.09 करोड़ की लागत से बनेगा पुल, निर्माण के लिए पहली किस्त जारी

    By Atul Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 09:32 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले में 6.09 करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण होगा। सरकार ने परियोजना को मंजूरी देकर पहली किस्त जारी कर दी है। इस पुल के बनने से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और क्षेत्र का विकास होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    6.09 करोड़ की लागत से बनेगा गहबा-सड़हरी पुल।

    जागरण संवाददाता, मेंहदावल। मेंहदावल तहसील क्षेत्र के सड़हरी गांव के पास स्थित गहबा -सड़हरी पुल के निर्माण की शासन ने मंजूरी प्रदान कर दी है। छह करोड़ नौ लाख रुपये की लागत से इस पुल का निर्माण कराया जाएगा। इस क्रम में एक करोड़ 82 लाख रुपये की पहली किस्त अवमुक्त भी कर दी गई है। यह पुल तीन मीटर चौड़ा व पंद्रह मीटर लंबा बनेगा। राज्य योजना ग्रामीण के अंतर्गत इसे मंजूरी मिली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शासन द्वारा स्वीकृत इस पुल का निर्माण कार्यदाई संस्था लोक निर्माण विभाग करेगा। इसके निर्माण होने से लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। गहबा-सड़हरी पुल पिछले कुछ वर्षों से बेहद जर्जर स्थिति में था। लंबे समय से लोग इस पुल के निर्माण की मांग कर रहे थे।

    पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल ने प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखकर पुल निर्माण कराए जाने का अनुरोध किया था। अब पुल निर्माण की मंजूरी प्राप्त होने के बाद इसके निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इससे मेंहदावल व सांथा क्षेत्र के लोगों को मेंहदावल तहसील मुख्यालय पहुंचने में सुगमता होगी।

    इसके अलावा जनपद महाराजगंज आने जाने के लिए भी लोग इस पुल का सहारा लेते हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता आरके पांडेय ने कहा कि पुल निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। धन भी आवंटित हुआ है। सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर जल्द इसका निर्माण शुरू कराया जाएगा।