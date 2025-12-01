UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से, प्रैक्टिकल को लेकर भी आ गया अपडेट

संवाद सूत्र, लोहरैया (संत कबीर नगर)। यूपी बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से प्रस्तावित है। इसके मद्देनजर जिले के सभी इंटर कॉलेजों और हाईस्कूलों में तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन जनवरी के अंतिम सप्ताह से फरवरी के प्रथम सप्ताह तक होने की संभावना जताई जा रही है। इसी को देखते हुए इन दिनों विद्यालयों की प्रयोगशालाएं पूरी तरह सक्रिय और व्यस्त नजर आ रही हैं।

विद्यालयों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गृह विज्ञान की प्रयोगशालाओं में छात्रों की उपस्थिति में काफी वृद्धि हुई है। छात्र-छात्राएं अपने प्रायोगिक कार्यों को लेकर शिक्षकों के निर्देशन में निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। शिक्षकों द्वारा रिकॉर्ड फाइल, माप-तौल, उपकरणों के उपयोग तथा प्रयोगों की चरणबद्ध प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि बोर्ड परीक्षा में प्रैक्टिकल का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए विद्यार्थियों की तैयारी को गंभीरता से लिया जा रहा है। बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए छात्रों को अतिरिक्त समय में भी शिक्षण सुविधा प्रदान की जा रही है।