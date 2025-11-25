संतकबीरनगर में बेकाबू बेलोरो ने मचाया तांडव, बिजली का खंभा और दुकान क्षतिग्रस्त

संवाद सूत्र, बखिरा (संतकबीरनगर)। हरदी गांव के पास बुधवार सुबह पांच बजे बेलोरो चालक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे विद्युत पोल से टकरा गया। रफ्तार इतनी तेज थी कि विद्युत पोल को टूटने के बाद पास में चार पहिया वाहन व टंकी में संचालित स्टेशनरी की दुकान में घुसकर पलट गयी।

हरदी निवासी इस्लाम ने बताया कि सड़क किनारे टंकी में उसकी स्टेशनरी की दुकान है। वही बगल में उसकी जाइलो गाड़ी खड़ी थी। सोमवार की रात्रि करीब 11 बजे तेज रफ्तार से आ रहे बेलोरो चालक ने विद्युत पोल में इतना जोरदार ठोकर मारा कि पोल टूट गया। पोल को तोड़ते हुए पास में खड़ी जाइलो से टकराते हुए स्टेशनरी की दुकान से टकराकर पलट गया।