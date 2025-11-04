Language
    संतकबीरनगर में दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से कटा युवक का हाथ-पैर

    By Akhilesh Dwivedi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:49 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में एक दुखद घटना घटी। एक युवक रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसके हाथ और पैर कट गए। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    ट्रेन की चपेट में आने से युवक का हाथ-पैर कटा।

    जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। खलीलाबाद रेलवे स्टेशन पर मंगलवार दोपहर हुए दर्दनाक हादसे में एक युवक ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में उसका दाहिना हाथ और पैर कटकर अलग हो गया। रेलवे पुलिस ने घायल को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिवापार गांव निवासी 22 वर्षीय पंकज पुत्र शिवप्रसाद मंगलवार को किसी काम से खलीलाबाद रेलवे स्टेशन पर आया था। दोपहर करीब डेढ़ बजे वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, तभी नई दिल्ली से मानसी जंक्शन जाने वाली ट्रेन (संख्या 04454) प्लेटफॉर्म पर पहुंचने लगी।

    यह ट्रेन साढ़े तीन घंटे विलंब से चल रही थी। इसी दौरान अज्ञात कारणों से पंकज अचानक ट्रेन के सामने पटरी पर गिर पड़ा। ट्रेन कुछ दूर जाकर रुकी, लेकिन तब तक उसका दाहिना हाथ और पैर कटकर अलग हो चुका था। घटना देखकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।

    सूचना पर पहुंची रेलवे पुलिस ने लोगों की मदद से घायल युवक को ट्रेन के नीचे से बाहर निकाला और एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया। डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक देखते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

    घर से बिना बताए गया था रिश्तेदारी में

    घायल युवक के पिता शिवप्रसाद ने बताया कि पंकज सोमवार दोपहर साइकिल से बड़गो स्थित अपने एक रिश्तेदार के घर चला गया था। देर शाम परिजनों को उसके वहां जाने की जानकारी मिली। मंगलवार सुबह करीब सात बजे वह वहां से निकल गया था।

    पिता ने बताया कि दोपहर में पंकज ने एक अनजान नंबर से फोन कर मां से बात करने की बात कही। जब पिता ने कुछ देर बाद उस नंबर पर दोबारा फोन किया तो पता चला कि वह कॉल किसी राहगीर के फोन से किया गया था।

    इसके बाद रेलवे स्टेशन पर हादसे की सूचना मिली तो घर में कोहराम मच गया। परिजन व रिश्तेदार जिला अस्पताल पहुंचे, जहां से गंभीर रूप से घायल पंकज को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया।