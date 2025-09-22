संत कबीर नगर में पंखे में उतरे करंट की चपेट में आने से अधेड़ की मौत, परिवार में मातम

संत कबीर नगर के बखिरा थाना क्षेत्र में पंखे से करंट लगने से राकेश पाठक नामक व्यक्ति की दुखद मौत हो गई। वह पंखे को ठीक कर रहे थे तभी यह हादसा हुआ। बचाने की कोशिश में उनका बेटा भी झुलस गया। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

जागरण संवाददाता, संत कबीर नगर। बखिरा थाना क्षेत्र के ग्राम कौलपुर में रविवार की रात 9 बजे पंखे में उतरे करंट की चपेट में आने से 48 वर्षीय राकेश पाठक की मौत हो गई। हादसे के वक्त वे पंखे को ठीक कर रहे थे, तभी अचानक करंट उतर आया और वे पंखे के साथ चिपककर बुरी तरह झुलस गए।

पास में बैठे अंकित ने जब उन्हें बचाने की कोशिश की तो उसे भी करंट लग गया। किसी तरह अंकित ने पंखे का तार खींचकर करंट की सप्लाई बंद की और परिजनों की मदद से राकेश को तत्काल सीएचसी मेंहदावल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।