संत कबीर नगर में पंखे में उतरे करंट की चपेट में आने से अधेड़ की मौत, परिवार में मातम
संत कबीर नगर के बखिरा थाना क्षेत्र में पंखे से करंट लगने से राकेश पाठक नामक व्यक्ति की दुखद मौत हो गई। वह पंखे को ठीक कर रहे थे तभी यह हादसा हुआ। बचाने की कोशिश में उनका बेटा भी झुलस गया। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जागरण संवाददाता, संत कबीर नगर। बखिरा थाना क्षेत्र के ग्राम कौलपुर में रविवार की रात 9 बजे पंखे में उतरे करंट की चपेट में आने से 48 वर्षीय राकेश पाठक की मौत हो गई। हादसे के वक्त वे पंखे को ठीक कर रहे थे, तभी अचानक करंट उतर आया और वे पंखे के साथ चिपककर बुरी तरह झुलस गए।
पास में बैठे अंकित ने जब उन्हें बचाने की कोशिश की तो उसे भी करंट लग गया। किसी तरह अंकित ने पंखे का तार खींचकर करंट की सप्लाई बंद की और परिजनों की मदद से राकेश को तत्काल सीएचसी मेंहदावल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।
अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। घर पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई।
राकेश पाठक अपने पीछे दो पुत्र छोड़ गए हैं। बड़ा बेटा हाल ही में विवाह बंधन में बंधा था, जबकि छोटा बेटा चंडीगढ़ में कार्यरत है।
सूचना पर पहुंची मेंहदावल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।
बिजली उपकरणों से संबंधित सुरक्षा सुझाव
- खराब या पुराने पंखों व तारों की समय-समय पर जांच कराएं
- गीले हाथों से कभी भी बिजली उपकरण न छुएं
- घर में अर्थिंग की उचित व्यवस्था कराएं
- बच्चों और बुजुर्गों को बिजली उपकरणों से दूर रखें
