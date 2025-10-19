मां की डांट से नाराज होकर आत्महत्या करने जा रही थी बालिका, पुलिस ने बचाई जान

संवाद सूत्र,बखिरा। बखिरा पुलिस ने मां की डांट से नाराज होकर आत्महत्या करने जा रही बालिका को उसके घर पर पहुंचकर जान बचा ली। उसने इंस्टाग्राम पर आत्महत्या करने से संबंधित वीडियो पोस्ट किया था। मेटा कंपनी की सूचना पर पुलिस मुख्यालय-लखनऊ ने बालिका का मोबाइल नंबर,वीडियो व उसका लोकेशन उपलब्ध कराया था।



बखिरा थाना क्षेत्र के एक बालिका मां की डांट से नाराज होकर गत शुक्रवार इंस्टाग्राम पर आत्महत्या करने से संबंधित वीडियो पोस्ट किया। इस पर मेटा कंपनी से सूचना मिलने पर पुलिस मुख्यालय-लखनऊ अलर्ट हो गयी। उसने तुरंत इस जनपद के इंटरनेट मीडिया सेल व बखिरा थाने को वीडियो पोस्ट किया। उस बालिका का मोबाइल नंबर व लोकेशन भी उपलब्ध कराया।