संतकबीर नगर में छठ घाट पर नहा रहा किशोर राप्ती नदी में डूबा, अस्पताल में हुई मौत, मौत
उत्तर प्रदेश के संतकबीर नगर में एक हृदयविदारक घटना हुई। छठ पूजा के दौरान राप्ती नदी में नहाते समय एक किशोर डूब गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे बचाया नहीं जा सका। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।
जागरण संवाददाता, मेंहदावल (संतकबीर नगर)। छठ पर्व के मौके पर मेंहदावल थाना क्षेत्र के कछार इलाके में बने राप्ती नदी के घाट पर सोमवार शाम एक दर्दनाक हादसे में 12 वर्षीय किशोर की डूबकर मौत हो गई। घटना के बाद छठ घाट पर अफरातफरी मच गई। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद किशोर को नदी से बाहर निकाला, लेकिन जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
जानकारी के अनुसार, डुमरिया गांव निवासी अंशू (12) पुत्र उधम यादव सोमवार शाम करीब चार बजे छठ घाट पर गया हुआ था। उस समय घाट पर कई लोग नहा रहे थे। अंशू भी नहाने के लिए पानी में उतर गया, लेकिन अचानक गहरे पानी में जाने से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह डूबने लगा।
आसपास मौजूद ग्रामीणों ने चीख-पुकार सुनकर किसी तरह उसे बाहर निकाला और आनन-फानन में मेंहदावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने स्थिति गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान अंशू की मौत हो गई।
घाट पर पुलिस की तैनाती न होने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि छठ पर्व के दौरान घाट पर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, जबकि भीड़ के कारण वहां हर साल हादसे की संभावना बनी रहती है। ग्रामीणों ने घाट पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक मेंहदावल सतीश कुमार सिंह ने बताया कि नहाने के दौरान किशोर के डूबने से मृत्यु की सूचना मिली है। मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
