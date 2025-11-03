संतकबीर नगर में 415 बाइक चालकों को स्टंटबाजी करना महंगा पड़ा, हुई कड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। मिशन शक्ति के तहत जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में गत रविवार की देर रात तक अभियान चलाया। इस दौरान 85 स्थानों पर 2,576 वाहनों की जांच की गयी। सड़कों पर स्टंटबाजी कर रहे 415 बाइक चालकों को महंगा पड़ा। इन पर यातायात में बाधा उत्पन्न के मामले में कार्रवाई की गयी।



वहीं जांच के दौरान 12 चार पहिया वाहनों से काली फिल्म उतरवायी गयी। 10 चार पहिया वाहनों से हूटर व बत्ती उतरवायी गयी। जबकि गलत तरीके से नंबर प्लेट लगे होने पर 14 चार पहिया वाहनों पर कार्यवाही की गयी। शासकीय व जातिसूचक शब्द लिखा हुआ मिलने पर 20 चार पहिया वाहनों पर कार्यवाही की गयी।