संतकबीर नगर में 415 बाइक चालकों को स्टंटबाजी करना महंगा पड़ा, हुई कड़ी कार्रवाई
संतकबीर नगर में मिशन शक्ति के तहत पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। 85 स्थानों पर 2,576 वाहनों की जांच की गई, जिसमें स्टंटबाजी करने वाले 415 बाइक चालकों पर कार्रवाई हुई। इसके अतिरिक्त, काली फिल्म, हूटर, और गलत नंबर प्लेट वाले वाहनों पर भी जुर्माना लगाया गया। पुलिस का उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।
जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। मिशन शक्ति के तहत जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में गत रविवार की देर रात तक अभियान चलाया। इस दौरान 85 स्थानों पर 2,576 वाहनों की जांच की गयी। सड़कों पर स्टंटबाजी कर रहे 415 बाइक चालकों को महंगा पड़ा। इन पर यातायात में बाधा उत्पन्न के मामले में कार्रवाई की गयी।
वहीं जांच के दौरान 12 चार पहिया वाहनों से काली फिल्म उतरवायी गयी। 10 चार पहिया वाहनों से हूटर व बत्ती उतरवायी गयी। जबकि गलत तरीके से नंबर प्लेट लगे होने पर 14 चार पहिया वाहनों पर कार्यवाही की गयी। शासकीय व जातिसूचक शब्द लिखा हुआ मिलने पर 20 चार पहिया वाहनों पर कार्यवाही की गयी।
यातायात नियमों की अनदेखी कर आ-जा रहे 938 वाहनों के स्वामियों को चेतावनी दी गयी है। एएसपी सुशील कुमार सिंह ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करवाना है। इसके प्रति वाहन चालकों व अन्य लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाना है। यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।