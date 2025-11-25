कहीं आप भी न कर दें ये गलती! यूपी में 299 बाइक चालकों पर एक्शन, इस बार हेलमेट नहीं है वजह
संतकबीर नगर पुलिस ने मिशन शक्ति के तहत रात में जांच अभियान चलाया। 2,488 वाहनों की जांच हुई, जिसमें स्टंट करने वाले 299 बाइक चालकों पर कार्रवाई की गई। सात गाड़ियों से काली फिल्म और तीन से हूटर उतरवाए गए। गलत नंबर प्लेट और जातिसूचक शब्द वाले वाहनों पर भी कार्रवाई हुई। एएसपी ने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराने पर जोर दिया।
जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। मिशन शक्ति के जिले की सभी थाना क्षेत्र में गत सोमवार की देर रात जांच अभियान चलाया। इस दौरान 60 स्थानों पर 2,488 वाहनों की जांच की। सड़कों पर स्टंटबाजी कर रहे 299 बाइक चालकों को पकड़ा। उनके खिलाफ यातायात में बाधा उत्पन्न करने के मामले में कार्यवाही की गयी। सात चार पहिया वाहनों से काली फिल्म उतरवायी गयी। तीन चार पहिया वाहनों से हूटर व बत्ती उतरवाया।
वहीं गलत तरीके से लगे नंबर प्लेट के कारण आठ चार पहिया वाहनों के स्वामियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी। जबकि शासकीय व जातिसूचक शब्द लिखे होने के कारण नौ चार पहिया वाहनों के स्वामियों पर कार्यवाही की गयी। यातायात नियमों की अवहेलना करके आ-जा रहे 1,532 वाहनों के स्वामियों को दोबारा ऐसी स्थिति में मिलने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गयी।
एएसपी सुशील कुमार सिंह ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन कराना है। इसके साथ ही नियमों के बारे में वाहन चालकों व अन्य लोगों को जागरूक किया जाना है।
