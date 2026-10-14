संतकबीरनगर में मिशन शक्ति: छात्रा सोनाक्षी बनीं प्रधानाध्यापक, अरहमा उप प्रधानाध्यापक

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। मिशन शक्ति विशेष अभियान के तहत खलीलाबाद ब्लाक के गिरधरपुर गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में मंगलवार को एक दिन के लिए कक्षा आठवीं की छात्रा सोनाक्षी यादव प्रधानाध्यापक, वहीं कक्षा सातवीं की छात्रा अरहमा खातून ने उप प्रधानाध्यापक के रूप में अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन किया।

प्रधानाध्यापक बनी सोनाक्षी यादव कक्षा में बच्चों से सवाल पूछती दिखीं। उन्होंने हिंदी व अंग्रेजी में इमला बोला, बच्चों ने उसे लिखा। इसके बाद उसकी जांच की। कमियों को बताया। बच्चों को नियमित विद्यालय आने, पढ़ाई करने, समझ में न आने पर बिना किसी झिझक के शिक्षक से उसके बारे में पूछने के लिए प्रेरित किया।

इसके साथ ही उन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए हर दिन होमवर्क पूरा करने के लिए कहा, जिससे उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक मिलें। उनका करियर बेहतर हो सके। उन्होंने रसोइयों से बच्चों के लिए बनाए जाने वाले भोजन को गुणवत्ता के साथ बनाने को कहा। वहीं उप प्रधानाध्यापक अरहमा खातून ने बच्चों से किताब पढ़वाई। वह हर कक्षा में पहुंची।