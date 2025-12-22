SIR in UP: तीन दिन में 2.72 लाख गणना फॉर्म को करना है डिजिटाइज्ड, प्रपत्र के लिए तय हुई लास्ट डेट
उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एसआईआर (SIR) के तहत तीन दिन में 2.72 लाख गणना फॉर्म को डिजिटाइज करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रपत्रों को डिजिटाइज करने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश पर मतदाता सूची को सही करने के लिए गत तीन नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान चल रहा है। यह अभियान आगामी 26 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) अब तक केवल 13 लाख 37 हजार 186 में से केवल 10 लाख 65 हजार 902 (79.71 प्रतिशत) मतदाताओं के भरे हुए फॉर्म ही एप पर डिजिटाइज्ड कर पाए हैं।
शेष दो लाख 72 हजार 284 (20.29 प्रतिशत) मतदाताओं का भरा हुआ फॉर्म बीएलओ एप पर डिजिटाइज्ड नहीं हो पाया है। जबकि इनके सहयोग में लेखपाल,शिक्षक, पंचायत सहायक आदि को सुपरवाइजर के रूप में लगाया है। इसके बाद भी इस कार्य की प्रगति बेहद धीमी है।
अभियान खत्म होने में अब केवल तीन दिन बाकी है। इस अवधि में यह कार्य पूर्ण हो पाना मुश्किल दिख रहा है। यदि ऐसा हुआ तो तो संबंधित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाएगा। इससे विकट स्थिति पैदा हो सकती है।
मायके की मतदाता सूची के भाग संख्या लेने में हो रही दिक्कत
बीएलओ के समक्ष विशेषकर नवविवाहिता से लेकर बुजुर्ग महिला को लेकर दिक्कत हो रही है। ये इनके मायके के मतदाता सूची के भाग संख्या को प्राप्त करने में लगे हुए हैं। वहीं ये महिलाएं अपने मायके में इसके लिए संपर्क कर रही हैं। उन्हें भी भय है कि यदि यह विवरण नहीं मिलेगा तो उनका भरा हुआ फॉर्म डिजिटाइज्ड नहीं हो पाएगा। इसे प्राप्त करने में उन्हें दिक्कत हो रही है।
मायकेवाले अपने गांव के बीएलओ से संपर्क में हैं। इसे प्राप्त करने में काफी समय लग जा रहा है। इसके कारण बीएलओ एप पर भरे हुए फॉर्म को डिजिटाइज्ड करना चुनौती बना हुआ है।
कहां-कितने मतदाताओं के भर हुए फॉर्म बीएलओ एप पर डिजिटाइज्ड?
|विधानसभा
|कुल बीएलओ
|कुल मतदाता
|फॉर्म डिजिटाइज्ड
|प्रतिशत में
|मेंहदावल
|494
|4,71,742
|3,75,054
|79.50
|खलीलाबाद
|508
|4,68,685
|3,68,063
|78.53
|धनघटा
|436
|3,96,759
|3,22,785
|81.36
|योग
|1,438
|13,37,186
|10,65,902
|79.71
क्या कहते हैं अधिकारी
निर्धारित समय-सीमा में शत-प्रतिशत कार्य हर हाल में पूर्ण करना है। इसके लिए तीनों तहसील के एसडीएम को निर्देशित किया गया है। सभी सुपर जोनल मजिस्ट्रेट,सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट को भी दिशा-निर्देश दिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं है। -आलोक कुमार-डीएम।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।