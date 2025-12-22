SIR in UP: तीन दिन में 2.72 लाख गणना फॉर्म को करना है डिजिटाइज्ड, प्रपत्र के लिए तय हुई लास्ट डेट

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश पर मतदाता सूची को सही करने के लिए गत तीन नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान चल रहा है। यह अभियान आगामी 26 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) अब तक केवल 13 लाख 37 हजार 186 में से केवल 10 लाख 65 हजार 902 (79.71 प्रतिशत) मतदाताओं के भरे हुए फॉर्म ही एप पर डिजिटाइज्ड कर पाए हैं।

शेष दो लाख 72 हजार 284 (20.29 प्रतिशत) मतदाताओं का भरा हुआ फॉर्म बीएलओ एप पर डिजिटाइज्ड नहीं हो पाया है। जबकि इनके सहयोग में लेखपाल,शिक्षक, पंचायत सहायक आदि को सुपरवाइजर के रूप में लगाया है। इसके बाद भी इस कार्य की प्रगति बेहद धीमी है।

अभियान खत्म होने में अब केवल तीन दिन बाकी है। इस अवधि में यह कार्य पूर्ण हो पाना मुश्किल दिख रहा है। यदि ऐसा हुआ तो तो संबंधित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाएगा। इससे विकट स्थिति पैदा हो सकती है।

मायके की मतदाता सूची के भाग संख्या लेने में हो रही दिक्कत बीएलओ के समक्ष विशेषकर नवविवाहिता से लेकर बुजुर्ग महिला को लेकर दिक्कत हो रही है। ये इनके मायके के मतदाता सूची के भाग संख्या को प्राप्त करने में लगे हुए हैं। वहीं ये महिलाएं अपने मायके में इसके लिए संपर्क कर रही हैं। उन्हें भी भय है कि यदि यह विवरण नहीं मिलेगा तो उनका भरा हुआ फॉर्म डिजिटाइज्ड नहीं हो पाएगा। इसे प्राप्त करने में उन्हें दिक्कत हो रही है।