    SIR in UP: DC के दौरे के दो दिन बाद एसआईआर में आई तेजी, घर-घर वितरित हो रहे गणना फॉर्म

    By Dilip Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 04:01 PM (IST)

    संतकबीर नगर में डीसी के दौरे के बाद एसआईआर प्रक्रिया में तेजी आई है। राज्य में गणना फॉर्म घर-घर वितरित किए जा रहे हैं ताकि सभी नागरिक एसआईआर में भाग ले सकें। एसआईआर राज्य के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है और औद्योगिक नीतियों को आकार देने में मदद करेगी।

    DC के दौरे के दो दिन बाद एसआईआर में आई तेजी।

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। मंडलायुक्त अखिलेश सिंह दो दिन पूर्व यानी गत शुक्रवार को जनपद का दौरा किया था। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम, एडीएम, सभी एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों संग बैठक की थी। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर)के कार्यों जैसे-बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण, उसे भरवाने, पुन: वापस लेकर उसे बीएलओ एप पर डिजिटाइज्ड करने की प्रगति की जांच की थी।

    खराब प्रगति मिलने पर इस कार्य में जल्द तेजी लाने के निर्देश दिए गए। इसमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।

    इस पर डीएम स्वयं विभिन्न ब्लाकों मुख्यालयों में जाकर बीडीओ से इस कार्य की प्रगति जान रहे हैं। वहीं एडीएम वित्त एवं राजस्व भी शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं।

    इसके कारण प्रगति में काफी सुधार हुआ है। गत 21 नवंबर को देर शाम मंडलायुक्त अखिलेश सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में एसआईआर के कार्यों की समीक्षा किए थे।

    इस दौरान उन्होंने पाया कि इस जनपद के मेंहदावल, खलीलाबाद व धनघटा आदि तीन विधानसभा में कुल 1,438 प्रशिक्षित बीएलओ हैं। जनपद के तीनों विधानसभा क्षेत्र में कुल 13 लाख 37 हजार 186 मतदाता हैं। अब तक 13 लाख 22 हजार 398 गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं।

    अब तक बीएलओ एप पर कुल 39,860 गणना प्रपत्र डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं। खराब प्रगति पर नाराजगी जतायी थी। उन्होंने जल्द शत-प्रतिशत मतदाताओं में गणना प्रपत्र वितरण करने,उसे भरवाने के बाद वापस लेने, उसे मोबाइल एप पर डिजिटाइज्ड करने के निर्देश दिए थे। इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।

    डीएम आलोक कुमार ने गत शनिवार को नाथनगर, हैंसर बाजार व पौली आदि तीन ब्लाक मुख्यालयों पर पहुंचकर बीडीओ से प्रगति की जानकारी लेकर उसमें तेजी लाने के निर्देश दिए।

    वहीं, एडीएम वित्त एवं राजस्व जय प्रकाश ने भी इस दिन शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। मंडलायुक्त के दौरे के दो दिन बाद ही एसआईआर कार्य की प्रगति में काफी सुधार हो गया है।

    वर्तमान में जनपद के तीनों विधानसभा में 13 लाख 37 हजार 186 में से 13 लाख 24 हजार 298 मतदाताओं में गणना प्रपत्र का वितरण कर दिया गया है। इसमें से 2 लाख 11 हजार 329 मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाकर उसे बीएलओ एप पर डिजिटाइज्ड कर दिया गया है।

    एसआईआर कार्य की कहां-क्या है स्थिति

     
    विधानसभा प्रशिक्षित बीएलओ कुल मतदाता गणना प्रपत्र वितरण डिजिटाइज्ड मतदाता
    मेंहदावल 494 4,71,742 4,65,430 80,553
    खलीलाबाद 508 4,68,685 4,65,654 91,532
    धनघटा 436 3,96,759 3,93,214 39,244
    योग 1,438 13,37,186 13,24,298 2,11,329

    क्या कहते हैं अधिकारी

    भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार निर्धारित समय-सीमा में एसआईआर का कार्य करवा दिया जाएगा। इसकी नियमित मॉनीटरिंग की जा रही है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं है। -आलोक कुमार-डीएम।