SIR in UP: 20.33 प्रतिशत भरे फॉर्म को 10 दिन में डिजिटाइज्ड करने की चुनौती, 26 दिसंबर तक भर सकेंगे प्रपत्र

दिलीप पाण्डेय, संतकबीर नगर। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश पर मतदाता सूची को सही करने के लिए गत तीन नवंबर से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) जनपद के तीनों विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। डीएम व एडीएम वित्त एवं राजस्व के अलावा सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट व सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार इसकी मानीटरिंग कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बाद भी मतदाताओं का भरा हुआ 20.33 प्रतिशत एसआईआर फॉर्म अब तक बीएलओ एप पर डिजिटाइज्ड नहीं हो पाया है। जबकि यह अभियान आगामी 26 दिसंबर यानी 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। यदि कार्य में तेजी न आई तो दिक्कत बढ़ सकती है। इसको लेकर जिले के अधिकारी चिंतित हैं। तय तिथि के पूर्व इस कार्य को पूर्ण करने में लगे हुए हैं।

भरे हुए फॉर्म के सत्यापन में देरी से यह नौबत आई है जनपद के तीनों विधानसभा में अब तक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ)ने 10 लाख 64 हजार 843(79.63 प्रतिशत)मतदाताओं के भरे हुए फार्म का सत्यापन किया है,शेष 20.37 प्रतिशत का नहीं। इसमें मेंहदावल विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ ने अब तक तीन लाख 74 हजार 718 (79.43 प्रतिशत) भरे हुए फार्म का सत्यापन किया है, शेष 20.57 प्रतिशत बाकी है।

वहीं खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ ने अब तक तीन लाख 67 हजार 891(78.49 प्रतिशत)भरे हुए फार्म का सत्यापन किया है, बाकी 21.51 प्रतिशत नहीं। जबकि धनघटा विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ ने अब तक 3,22,234 (81.22 प्रतिशत) भरे हुए फॉर्म का सत्यापन किया है, शेष 18.78 प्रतिशत का नहीं। भरे हुए शेष फार्म के सत्यापन में देरी होने की वजह से यह बीएलओ एप पर डिजिटाइज्ड नहीं हो पाया है। इससे प्रगति संतोषजनक नहीं है।