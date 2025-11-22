SIR के लिए रविवार को भी खुले रहेंगे ब्लॉक मुख्यालय, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण(एसआइआर)को लेकर जिला प्रशासन के तेवर कड़े हो गए हैं। इसी का परिणाम है कि रविवार को भी जनपद के सभी नौ ब्लाक मुख्यालय खुले रहेंगे।

जो ब्लाक कर्मी समय से कार्यक्षेत्र में नहीं पहुंचेंगे,उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रगति में सुधार लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बीडीओ के स्तर से अधिकारियों,कर्मचारियों को दिशा-निर्देश जारी हो गया है।

जनपद में कुल नौ ब्लाक मुख्यालय हैं। एसआइआर की प्रगति में सुधार लाने के लिए रविवार को प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय सुबह आठ बजे खुल जाएंगे। सभी एडीओ पंचायत,पंचायत सचिव,रोजगार सेवक,पंचायत सहायक व सफाई कर्मी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सुबह आठ बजे से शाम के पांच बजे तक एसआइआर से संबंधित कार्य करेंगे।