SIR के लिए रविवार को भी खुले रहेंगे ब्लॉक मुख्यालय, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
संतकबीर नगर में एसआईआर की प्रगति सुधारने के लिए जिला प्रशासन ने रविवार को सभी नौ ब्लॉक मुख्यालय खोलने के निर्देश दिए हैं। सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक सभी पंचायत सचिव, रोजगार सेवक और सफाई कर्मी एसआईआर से जुड़े कार्य करेंगे। डीएम और बीडीओ निगरानी रखेंगे, और अनुपस्थित कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण(एसआइआर)को लेकर जिला प्रशासन के तेवर कड़े हो गए हैं। इसी का परिणाम है कि रविवार को भी जनपद के सभी नौ ब्लाक मुख्यालय खुले रहेंगे।
जो ब्लाक कर्मी समय से कार्यक्षेत्र में नहीं पहुंचेंगे,उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रगति में सुधार लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बीडीओ के स्तर से अधिकारियों,कर्मचारियों को दिशा-निर्देश जारी हो गया है।
जनपद में कुल नौ ब्लाक मुख्यालय हैं। एसआइआर की प्रगति में सुधार लाने के लिए रविवार को प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय सुबह आठ बजे खुल जाएंगे। सभी एडीओ पंचायत,पंचायत सचिव,रोजगार सेवक,पंचायत सहायक व सफाई कर्मी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सुबह आठ बजे से शाम के पांच बजे तक एसआइआर से संबंधित कार्य करेंगे।
इसकी मानीटरिंग जनपद स्तर से डीएम व एडीएम वित्त एवं राजस्व तथा ब्लाक स्तर पर बीडीओ करेंगे। जो कर्मी इस दिन समय से अपने कार्यक्षेत्र में नहीं पहुंचेंगे,उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीडीओ के स्तर से यह दिशा-निर्देश जारी होने के बाद से ब्लाक के अधिकारियों, कर्मचारियों में खलबली मची हुई है।
इसका मुख्य उद्देश्य एसआइआर के कार्यों की प्रगति में और सुधार लाना है। गणना प्रपत्र का वितरण,उसे भरवाने, पुन: वापस लेकर उसकी बीएलओ एप पर डिजिटाइज्ड करने के कार्य में तेजी लानी है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
जय प्रकाश, एडीएम वित्त एवं राजस्व।
