संतकबीर नगर में ओवर ब्रिज से अनियंत्रित होकर गिरी स्कूटी सवार महिला, हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। खलीलाबाद शहर में मंगलवार की भोर में मुखालिसपुर ओवरब्रिज पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। स्कूटी सवार एक महिला पुल की रेलिंग से टकराकर नीचे जा गिरी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, कोतवाली क्षेत्र के ओनिया गांव निवासी 40 वर्षीय प्रियंका सिंह पत्नी पंकज सिंह मंगलवार की भोर करीब साढ़े तीन बजे अपनी नई स्कूटी से अपने मायके बिधियानी जा रही थीं। जैसे ही वह मुखालिसपुर ओवरब्रिज पर पहुंचीं, अचानक स्कूटी अनियंत्रित हो गई और पुल की रेलिंग से टकरा गई।