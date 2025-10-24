संतकबीरनगर में मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद , मारपीट में तीन घायल

संवाद सूत्र कांटे। कोतवाली खलीलाबाद थानांतर्गत चगेरा-मंगेरा ग्राम पंचायत के राजस्व गांव असनहरा स्थित कठिनइयां नदी के पुल पर गुरुवार की देर रात मूर्ति विसर्जन के लिए एकत्रित दो गांवों के लोगों के बीच हुई मारपीट में दो लोग घायल हो गए। विवाद एक ट्रॉली के दूसरी ट्रॉली में हल्की टक्कर होने को लेकर शुरू हुआ और मारपीट में बदल गया। कांटे चौकी की पुलिस ने किसी प्रकार विवाद को शांत किया और दोनों घायलों को जिला चिकित्सालय संत कबीर नगर भेजा।

असनहरा गांव के पास कठिनइयां नदी में विसर्जन के लिए बस्ती जनपद के मुंडेरवाथानाक्षेत्र के कबरा गांव तथा कोतवाली खलीलाबाद के चँगेरा -मंगेरा गांव के लोग रात लगभग 9 बजे पहुंचे थे । एक ट्रॉली मोड़ते समय दूसरी ट्रॉली से टकरा गई और दोनों गांवों के लोगों में इसी को लेकर पहले विवाद और बाद में मारपीट शुरू हो गई।