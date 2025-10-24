Language
    संतकबीरनगर में मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद , मारपीट में तीन घायल

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 02:51 PM (IST)

    संतकबीरनगर के असनहरा गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो गांवों के लोगों में ट्रॉली टकराने को लेकर विवाद हो गया। इस मारपीट में चगेरा-मंगेरा गांव के तीन लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र कांटे। कोतवाली खलीलाबाद थानांतर्गत चगेरा-मंगेरा ग्राम पंचायत के राजस्व गांव असनहरा स्थित कठिनइयां नदी के पुल पर गुरुवार की देर रात मूर्ति विसर्जन के लिए एकत्रित दो गांवों के लोगों के बीच हुई मारपीट में दो लोग घायल हो गए। विवाद एक ट्रॉली के दूसरी ट्रॉली में हल्की टक्कर होने को लेकर शुरू हुआ और मारपीट में बदल गया। कांटे चौकी की पुलिस ने किसी प्रकार विवाद को शांत किया और दोनों घायलों को जिला चिकित्सालय संत कबीर नगर भेजा।

    असनहरा गांव के पास कठिनइयां नदी में विसर्जन के लिए बस्ती जनपद के मुंडेरवाथानाक्षेत्र के कबरा गांव तथा कोतवाली खलीलाबाद के चँगेरा -मंगेरा गांव के लोग रात लगभग 9 बजे पहुंचे थे । एक ट्रॉली मोड़ते समय दूसरी ट्रॉली से टकरा गई और दोनों गांवों के लोगों में इसी को लेकर पहले विवाद और बाद में मारपीट शुरू हो गई।

     कांटे चौकी प्रभारी राम वशिष्ठ ने बताया कि मारपीट में चगेरा - मंगेरा निवासी संदीप गुप्त (25) पुत्र हरिओम , मानसिंह (26) पुत्र विजय कुमार तथा विकास (20) पुत्र जोगेंद्र चौरसिया घायल हो गए जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय संत कबीर नगर भेजा गया ।