संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला युवती का शव, घटना से परिवार और पूरे गांव में हड़कंप

जागरण संवाददाता, मेंहदावल, संत कबीर नगर। एक युवती का शव घर के अंदर कमरे में फंदे से लटकता मिला है। मुकामी पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है।

मामला मेंहदावल थाना क्षेत्र के इमलीडीहा गांव का है। सुनैना शर्मा (18) पुत्री सुरेश शर्मा मंगलवार की दोपहर 12 बजे घर के कमरे में गई थी। कुछ देर बाद परिवार के लोगों ने फंदे से लटकता हुआ उसका शव देखा। इसके बाद मुकामी पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है। मौके से साक्ष्य जुटाए गए हैं।