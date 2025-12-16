Language
    संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला युवती का शव, घटना से परिवार और पूरे गांव में हड़कंप

    By Atul Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:45 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, मेंहदावल, संत कबीर नगर। एक युवती का शव घर के अंदर कमरे में फंदे से लटकता मिला है। मुकामी पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है।

    मामला मेंहदावल थाना क्षेत्र के इमलीडीहा गांव का है। सुनैना शर्मा (18) पुत्री सुरेश शर्मा मंगलवार की दोपहर 12 बजे घर के कमरे में गई थी। कुछ देर बाद परिवार के लोगों ने फंदे से लटकता हुआ उसका शव देखा। इसके बाद मुकामी पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है। मौके से साक्ष्य जुटाए गए हैं।

    पुलिस आत्महत्या सहित सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। कुछ माह पहले युवती एक युवक के साथ चली गई थी। अब फंदे से शव लटकता मिलने के बाद, मामला पूरी तरह से संदिग्ध हो गया है। घटना से परिवार के लोग रोने बिलखने लगे। गांव में हड़कंप मच गया। थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि प्रथमदृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। जांच पड़ताल में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।