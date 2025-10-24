Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Sant Kabir Nagar News: राप्ती नदी में दो युवतियों ने लगाई छलांग, एक को नाविकों ने बचाया; दूसरे की तलाश जारी

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 02:20 PM (IST)

    संत कबीर नगर में मेंहदावल और कैंपियरगंज के पास राप्ती नदी में चार घंटे के अंतराल में दो युवतियों ने आत्महत्या करने के इरादे से छलांग लगा दी। स्थानीय नाविकों ने एक युवती को बचा लिया, जबकि दूसरी की तलाश एसडीआरएफ और पुलिस टीमें कर रही हैं। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, संत कबीर नगर। मेंहदावलकैंपियरगंज के सरहद पर स्थित राप्ती नदी में चार घंटे के अंतराल में दो युवतियां जान देने के इरादे से नदी में कूद गई। एक युवती का पता नहीं चला है, दूसरी युवती को स्थानीय नाविकों ने बचा लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     एसडीआरएफ टीम के अलावा मेंहदावलकैंपियरगंज पुलिस की टीम युवती की खोजबीन कर रही है। मौके पर भारी भी जुटी हुई है। आत्महत्या के इरादे से की गई इस घटना ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है।

     नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंगन्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंगन्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।