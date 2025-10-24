Sant Kabir Nagar News: राप्ती नदी में दो युवतियों ने लगाई छलांग, एक को नाविकों ने बचाया; दूसरे की तलाश जारी

जागरण संवाददाता, संत कबीर नगर। मेंहदावल व कैंपियरगंज के सरहद पर स्थित राप्ती नदी में चार घंटे के अंतराल में दो युवतियां जान देने के इरादे से नदी में कूद गई। एक युवती का पता नहीं चला है, दूसरी युवती को स्थानीय नाविकों ने बचा लिया है।

एसडीआरएफ टीम के अलावा मेंहदावल व कैंपियरगंज पुलिस की टीम युवती की खोजबीन कर रही है। मौके पर भारी भी जुटी हुई है। आत्महत्या के इरादे से की गई इस घटना ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है।