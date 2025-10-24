Sant Kabir Nagar News: राप्ती नदी में दो युवतियों ने लगाई छलांग, एक को नाविकों ने बचाया; दूसरे की तलाश जारी
संत कबीर नगर में मेंहदावल और कैंपियरगंज के पास राप्ती नदी में चार घंटे के अंतराल में दो युवतियों ने आत्महत्या करने के इरादे से छलांग लगा दी। स्थानीय नाविकों ने एक युवती को बचा लिया, जबकि दूसरी की तलाश एसडीआरएफ और पुलिस टीमें कर रही हैं। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।
जागरण संवाददाता, संत कबीर नगर। मेंहदावल व कैंपियरगंज के सरहद पर स्थित राप्ती नदी में चार घंटे के अंतराल में दो युवतियां जान देने के इरादे से नदी में कूद गई। एक युवती का पता नहीं चला है, दूसरी युवती को स्थानीय नाविकों ने बचा लिया है।
एसडीआरएफ टीम के अलावा मेंहदावल व कैंपियरगंज पुलिस की टीम युवती की खोजबीन कर रही है। मौके पर भारी भी जुटी हुई है। आत्महत्या के इरादे से की गई इस घटना ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है।
