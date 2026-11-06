संतकबीरनगर में ट्रेलर-ट्रक की भीषण भिड़ंत, स्कूटी सवार बैडमिंटन खिलाड़ी गंभीर घायल
गोरखपुर-लखनऊ फोरलेन पर खलीलाबाद में एक ट्रेलर ने स्कूटी को टक्कर मारी और फिर ट्रक से टकरा गया। इस हादसे ...और पढ़ें
HighLights
खलीलाबाद में ट्रेलर ने स्कूटी को टक्कर मारी।
ट्रेलर अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक से टकराया।
बैडमिंटन खिलाड़ी नवनीत मिश्रा गंभीर रूप से घायल हुए।
जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। गोरखपुर- लखनऊ फोरलेन पर खलीलाबाद में नदुला चौराहे के पास शुक्रवार की सुबह ट्रेलर स्कूटी में ठोकर मार दूसरे लेन पर जाकर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गया। हादसे में स्कूटी सवार बैडमिंटन खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हो गया।
खलीलाबाद के तितऊवा मोहल्ला निवासी नवनीत मिश्रा पुत्र उमेश मिश्रा रोज सुबह खलीलाबाद स्टेडियम में बैडमिंटन खेलने जाते थे। शुक्रवार की सुबह सात बजे वह खेलकर स्कूटी से घर लौट रहे थे। अभी नेदुला चौराहे पर पहुंचे और सड़क पार करने का इंतजार कर रहे थे।
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इसी दौरान बस्ती की ओर से आ रहे ट्रेलर ने उनके स्कूटर को टक्कर मार दिया, इसके बाद ट्रेलर अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में जाकर गोरखपुर से आ रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में स्कूटी सवार नवनीत गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है।