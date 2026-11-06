संतकबीरनगर में ट्रेलर-ट्रक की भीषण भिड़ंत, स्कूटी सवार बैडमिंटन खिलाड़ी गंभीर घायल

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। गोरखपुर- लखनऊ फोरलेन पर खलीलाबाद में नदुला चौराहे के पास शुक्रवार की सुबह ट्रेलर स्कूटी में ठोकर मार दूसरे लेन पर जाकर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गया। हादसे में स्कूटी सवार बैडमिंटन खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हो गया।



खलीलाबाद के तितऊवा मोहल्ला निवासी नवनीत मिश्रा पुत्र उमेश मिश्रा रोज सुबह खलीलाबाद स्टेडियम में बैडमिंटन खेलने जाते थे। शुक्रवार की सुबह सात बजे वह खेलकर स्कूटी से घर लौट रहे थे। अभी नेदुला चौराहे पर पहुंचे और सड़क पार करने का इंतजार कर रहे थे।