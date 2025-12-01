Language
    संतकबीर नगर में दुकान का ताला तोड़कर चोर ने उड़ाए 4.84 लाख रुपये, सूचना देने के एक घंटे बाद पहुंची पुलिस

    By Sugriv Kumar Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 03:29 PM (IST)

    संतकबीर नगर के खलीलाबाद में गोला बाजार स्थित एक दुकान में चोरी हुई। चोरों ने ताला तोड़कर 4.84 लाख रुपये चुरा लिए। सूचना देने के एक घंटे बाद पुलिस के पहुंचने से व्यापारियों में आक्रोश है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

    टूटे हुए कैश काउंटर को सही करते कर्मचारी।

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। शहर में दुकान का ताला तोड़कर बिक्री के 4.84 लाख रुपये उड़ा कर एक चोर ने पुलिस को तगड़ी चुनौती दी। दुकान में चोरी करता चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। चोरी की यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के गोला बाजार की है। सूचना पर पहुंची पुलिस व फारेंसिक टीम जांच में जुटी है।

    कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के गाेला बाजार में रमेश रूंगटा की राम निवास एंड संस के नाम से फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) की थोक दुकान है। शनिवार की रात आठ बजे वह दुकान बंद कर पीछे मकान में चले गए। रात में करीब दो बजे नगर सहकारी बैंक के बगल से होकर चोर दुकान तक पहुंंचा और ताला तोड़कर अंदर घुस गया।

    बड़े आराम से कैश काउंटर के दराज का लॉक तोड़कर उसमें बिक्री का रखा चार लाख 84 रुपये समेटकर फरार हो गया। प्रतिदिन की तरह सुबह 8.45 बजे व्यवसायी रमेश घर से व्यापारिक प्रतिष्ठान पर पहुंचे तो दुकान में हुई चोरी की इस घटना की जानकारी हुई। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो चाेर उसमें चोरी करता दिखा।

    जानकारी देने के एक घंटे बाद पहुंची पुलिस

    पीड़ित व्यवसायी रमेश ने बताया कि सवा नौ बजे चोरी की इस घटना की जानकारी गोला पुलिस चौकी पर दी। घटनास्थल से चार सौ मीटर की दूरी पर पुलिस को पहुंचने में एक घंटे लग गया। सवा दस बजे चौकी के दो सिपाही आए। इसके थोड़ी देर बाद प्रभारी कोतवाल राकेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे।

    घटनास्थल का निरीक्षण किया और सीसीटीवी कैमरा देखा। फारेसिंक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए। व्यवसायी ने घटना की तहरीर थाने में देने के बाद ऑनलाइन चोरी की इस घटना की एफआईआर दर्ज करा दी। प्रभारी कोतवाल राकेश कुमार सिंह ने चोरी की इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

    दो साल पहले भी हो चुकी है दुकान में चोरी

    गोला बाजार में स्थित रमेश रूंगटा की एफएमसीजी की थोक दुकान में दो साल पहले भी चोर कैश काउंटर तोड़कर बिक्री का रखा 50 हजार रुपये चोरी कर चुके हैं। उस समय कोतवाली थाने में इस घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी लेकिन पुलिस आज तक इसका पर्दाफाश नहीं कर सकी। व्यवसायी रमेश ने कहा कि इस बार भी चोरी पहले की तरह ही की गई है।

