संतकबीर नगर में दुकान का ताला तोड़कर चोर ने उड़ाए 4.84 लाख रुपये, सूचना देने के एक घंटे बाद पहुंची पुलिस

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। शहर में दुकान का ताला तोड़कर बिक्री के 4.84 लाख रुपये उड़ा कर एक चोर ने पुलिस को तगड़ी चुनौती दी। दुकान में चोरी करता चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। चोरी की यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के गोला बाजार की है। सूचना पर पहुंची पुलिस व फारेंसिक टीम जांच में जुटी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के गाेला बाजार में रमेश रूंगटा की राम निवास एंड संस के नाम से फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) की थोक दुकान है। शनिवार की रात आठ बजे वह दुकान बंद कर पीछे मकान में चले गए। रात में करीब दो बजे नगर सहकारी बैंक के बगल से होकर चोर दुकान तक पहुंंचा और ताला तोड़कर अंदर घुस गया।

बड़े आराम से कैश काउंटर के दराज का लॉक तोड़कर उसमें बिक्री का रखा चार लाख 84 रुपये समेटकर फरार हो गया। प्रतिदिन की तरह सुबह 8.45 बजे व्यवसायी रमेश घर से व्यापारिक प्रतिष्ठान पर पहुंचे तो दुकान में हुई चोरी की इस घटना की जानकारी हुई। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो चाेर उसमें चोरी करता दिखा।

जानकारी देने के एक घंटे बाद पहुंची पुलिस पीड़ित व्यवसायी रमेश ने बताया कि सवा नौ बजे चोरी की इस घटना की जानकारी गोला पुलिस चौकी पर दी। घटनास्थल से चार सौ मीटर की दूरी पर पुलिस को पहुंचने में एक घंटे लग गया। सवा दस बजे चौकी के दो सिपाही आए। इसके थोड़ी देर बाद प्रभारी कोतवाल राकेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे।

घटनास्थल का निरीक्षण किया और सीसीटीवी कैमरा देखा। फारेसिंक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए। व्यवसायी ने घटना की तहरीर थाने में देने के बाद ऑनलाइन चोरी की इस घटना की एफआईआर दर्ज करा दी। प्रभारी कोतवाल राकेश कुमार सिंह ने चोरी की इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।



दो साल पहले भी हो चुकी है दुकान में चोरी