Sant Kabir Nagar: एक दशक से बदहाल मानपुर–अजांव सड़क की बदलेगी सूरत, सुगम होगा सफर

    By Dilip Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 12:27 PM (IST)

    संत कबीर नगर में मानपुर-अजांव संपर्क मार्ग की मरम्मत के लिए शासन से 51 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है। यह सड़क करीब एक दशक से बदहाल थी, जिससे लोगों को ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण संत कबीर नगर। मानपुर–अजांव संपर्क मार्ग की मरम्मत के लिए शासन से 51 लाख रुपये की स्वीकृति मिल गयी है। यह सड़क करीब एक दशक से बदहाल थी।

    लोगों को आने-जाने में दिक्कत हो रही थी। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य ने इसकी मरम्मत के लिए सांसद को पत्र दिया था। इस पर सांसद ने प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग-लखनऊ को पत्र भेजा था।

    करीब एक दशक से पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित मानपुर-अजांव मार्ग पूरी तरह जर्जर हो गया था। सड़क की गिट्टियां उखड़कर फैल गयी थी। इस सड़क पर कई जगहों में गड्ढे में तब्दील हो गई थीं। इससे लोगों को हर दिन आने-जाने में दिक्कत हो रही थी।

    ग्रामीणों ने कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत की। सड़क की मरम्मत के लिए धरना-प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद भी कोई पहल नहीं की गयी। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य इंद्रशेखर सिंह यादव ने जनता की परेशानी को देखते हुए पत्र के माध्यम से सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद को इस समस्या से अवगत कराया था।

    इस पर सांसद ने प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग-लखनऊ को पत्र भेजा था। शासन से इस सड़क के मरम्मत कार्य के लिए 51 लाख रुपये स्वीकृत कर दिए हैं। इस मार्ग के मरम्मत हो जाने पर क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांवों के लोगों की आवागमन की समस्या दूर हो जाएगी।

    सांसद ने इसकी पुष्टि की। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता आरके पाण्डेय ने कहा कि वह सोमवार को कार्यालय पर आने पर ही इसके बारे में कुछ बता पाएंगे।