    Sant Kabir Nagar Road Accident: तेज रफ्तार बाइक पोल से भिड़ी, दो युवकों की मौत

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 03:11 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे मौके पर ही दोनों की जान चली गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    बाएं से मृतक अभिषेक और रोहित। जागरण

    संवाद सूत्र, बखिरा, संतकबीर नगर। पचेठी पुल के पास दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक अपने रिश्तेदार को भैसठ गांव स्थित ससुराल छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे विद्युत पोल से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि मोटरसाइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दो युवकों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।

    यह हादसा बखिरा थाना क्षेत्र के पचेठी पुल के पास शनिवार की देर रात हुआ। हादसे के समय दोनों युवक भैसठ गांव में जा रहे थे। रास्ते में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे विद्युत पोल से टकरा गई। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर तड़प रहे थे इस बीच गश्त पर निकले उपनिरीक्षक रमेश चंद की नजर घायलों पर पड़ी।

    स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान पिपरी गांव निवासी 19 वर्षीय अभिषेक पुत्र रामनाथ तथा सिद्धार्थनगर जनपद के खेसरहा थाना क्षेत्र के मखनाखोर निवासी 24 वर्षीय रोहित पुत्र रामललित के रूप में हुई। मृतक अभिषेक के भाई की शादी 21 नवंबर को थी। इसी शादी में शामिल होने रोहित आए थे। शनिवार देर रात रोहित के साथ अभिषेक बाइक से भैसठ गांव स्थित ससुराल में जा रहे थे इस बीच हादसा हो गया।

    हादसे की खबर घर पहुंचते ही वहां कोहराम मच गया। अभिषेक के घर में जहां अभी दो दिन पहले ही शादी के गीत गूंज रहे थे, वहां अचानक मातम छा गया। अभिषेक की मां बेटे की क्षत-विक्षत हालत देखकर बेहोश हो गईं। दूसरी ओर रोहित की मौत की खबर सुनकर उसके ससुराल और मायके दोनों ही घरों में चीख-पुकार मच गई। प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार सिंह ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।