संतकबीरनगर में 35 पुलिसकर्मियों का कार्यक्षेत्र बदला, कानून व्यवस्था होगी मजबूत

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। एसपी ने कानून व शांति व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए रविवार को 34 उप निरीक्षक व एक मुख्य आरक्षी समेत कुल 35 पुलिस कर्मियों का कार्यक्षेत्र बदला है। इस फेरबदल में कई थानों और चौकियों के प्रभारी बदले गए हैं। जबकि पुलिस लाइन में तैनात कई उप निरीक्षकों को थानों और चौकियों पर नयी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उप निरीक्षक इंद्रभूषण सिंह को जिला कारागार चौकी से बंसवारी पुलिस चौकी का प्रभारी,धर्मेंद्र कुमार मिश्रा को कोतवाली खलीलाबाद से जिला कारागार चौकी,राजेंद्र प्रताप सिंह को पुलिस लाइन से मगहर चौकी,विक्रम बहादुर सिंह व रुबास चौधरी को पुलिस लाइन से कोतवाली खलीलाबाद थाने में भेजा गया है।

विजय कुमार को पुलिस लाइन से दुधारा थाना,धन नारायण यादव को कांटे पुलिस चौकी से कोतवाली खलीलाबाद,प्रभांशु कुमार राय को पुलिस लाइन से सांथा पुलिस चौकी तथा सांथा पुलिस चौकी के प्रभारी रहे शंभूराम को शनिचरा बाबू पुलिस चौकी की जिम्मेदारी सौंपी है।

अरुण कुमार पांडेय को सीओ कार्यालय पुलिस लाइन/यातायात में,लालबिहारी निषाद को गोला पुलिस चौकी से कोतवाली खलीलाबाद, श्रीप्रकाश सिंह को पुलिस लाइन से दुधारा, मनोज दुबे को पुलिस लाइन से बखिरा तथा जय प्रकाश राम को पुलिस लाइन से धनघटा थाना,विमलेश कुमार द्विवेदी को चुनाव सेल, संजय कुमार उपाध्याय को मानीटरिंग सेल व राजेश्वर प्रसाद को रिट सेल में,कमलेश यादव को धनघटा से कोतवाली खलीलाबाद भेजा गया है।