संत कबीरनगर में 14 कोसी परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा मेले के चलते 17 नवंबर से रूट डायवर्जन

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। अयोध्या में चौदह कोसी व पंचकोसी परिक्रमा तथा कार्तिक पूर्णिमा मेले के मद्देनजर जिले में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग-27 समेत अन्य प्रमुख मार्गों पर अयोध्या और लखनऊ की तरफ जाने वाले वाहनों का रूट डायवर्ट रहेगा। चौदह कोसी परिक्रमा को लेकर 17 नवंबर की दोपहर 12 बजे से 19 नवंबर की शाम छह बजे तक डायवर्जन लागू रहेगा।

क्षेत्राधिकारी यातायात अमित कुमार ने बताया कि परिक्रमा के दौरान अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है। इसके तहत हाईवे पर मगहर स्थित दुर्गा मंदिर, मेंहदावल बाईपास और टेमा रहमत से वाहनों को निर्धारित वैकल्पिक मार्गों की ओर भेजा जाएगा। वाहन चालकों को डायवर्जन के दौरान निर्धारित मार्गों का ही इस्तेमाल करना होगा।