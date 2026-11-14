संतकबीर नगर में जब जगमगा उठा भंगेश्वर नाथ पोखरे का छठ घाट, मंत्री एके शर्मा बोले - अद्भुत व्यवस्था

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। बखिरा नगर पंचायत बखिरा में छठ पूजा को लेकर की गई तैयारियों की सराहना अब लखनऊ तक पहुंच गई है। बाबा भंगेश्वर नाथ पोखरे स्थित छठ घाट की आकर्षक सजावट और बेहतर व्यवस्थाओं से प्रभावित होकर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने नगर पंचायत के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने शुक्रवार की रात छठ घाट का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर प्रशासनिक टीम का उत्साह बढ़ाया।

मंत्री ने वीडियो के माध्यम से घाट पर कराई गई साफ-सफाई, आकर्षक सजावट और बेहतर प्रकाश व्यवस्था की सराहना की। एलईडी लाइटों और रंग-बिरंगी झालरों से जगमगाते घाट की सुंदरता ने उनका विशेष ध्यान खींचा। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाओं को भी उन्होंने सराहनीय बताया। साथ ही नगर पंचायत को विकास कार्यों और जनसुविधाओं को इसी तरह बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।