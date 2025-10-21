Sant Kabir Nagar Fire: दिवाली की रात दुकान में लगी आग, हजारों का सामान राख

जागरण संवाददाता, मेंहदावल, संत कबीर नगर। बेलहर थाना क्षेत्र के बहेरा माफी में स्थित एक दुकान में दीपक जलाने के दौरान आग लग गई। जिससे हजारों का सामान जलकर रात हो गया। फायर ब्रिगेड व स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया है। भूरे चौधरी निवासी परासी खुर्द थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर की बेलहर के बहेरा माफी में किराने की दुकान है।

इसी में टेंट हाउस की दुकान भी संचालित होती है। दीपावली के दिन शाम 7 बजे दीपक जलाने के दौरान अचानक से किराने की दुकान में आग लग गई। आज टेंट हाउस व पीछे कमरे में रखे भूसे तक पहुंच गई। जिससे टेंट का सामान व राशन भूसा आदि जलने लगा।