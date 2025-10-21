Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Sant Kabir Nagar Fire: दिवाली की रात दुकान में लगी आग, हजारों का सामान राख

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 01:59 PM (IST)

    दिवाली की रात संत कबीर नगर में एक दुकान में आग लगने से हजारों रुपये का सामान जल गया। आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    आगजनी के बाद रोते बिलखते घर वालो को समझाती पुलिस

    जागरण संवाददाता, मेंहदावल, संत कबीर नगर। बेलहर थाना क्षेत्र के बहेरा माफी में स्थित एक दुकान में दीपक जलाने के दौरान आग लग गई। जिससे हजारों का सामान जलकर रात हो गया। फायर ब्रिगेड व स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया है। भूरे चौधरी निवासी परासी खुर्द थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर की बेलहर के बहेरा माफी में किराने की दुकान है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी में टेंट हाउस की दुकान भी संचालित होती है। दीपावली के दिन शाम 7 बजे दीपक जलाने के दौरान अचानक से किराने की दुकान में आग लग गई। आज टेंट हाउस व पीछे कमरे में रखे भूसे तक पहुंच गई। जिससे टेंट का सामान व राशन भूसा आदि जलने लगा।

    मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड व स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से आग पर लगभग एक घंटे बाद काबू पाया गया। घटना में हजारों का नुकसान हुआ है। कोई जनहानि नहीं हुई है।

    एसडीएम मेंहदावल संजीव कुमार राय ने कहा नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी।