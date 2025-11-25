संतकबीर नगर में डीएम ने एसआईआर अभियान को सराहा, टॉप तीन बीएलओ को किया सम्मानित

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश पर जनपद में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान चल रहा है। इसमें बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) को घर-घर जाकर मतदाताओं में गणना प्रपत्र वितरण करना है। उनसे यह फार्म भरवाना है। इसके बाद इसे उनसे वापस लेकर बीएलओ एप पर डिजिटाइज्ड करना है।

इस कार्य में जो बीएलओ अथवा उनके सहयोग में लगे कर्मी लापरवाही कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वहीं, जो बीएलओ बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको जिला प्रशासन सम्मानित भी कर रहा है। ऐसा करके अन्य बीएलओ व उनके सहयोग में लगे कर्मियों का उत्साह बढ़ा रहा है।

डीएम आलोक कुमार ने कलेक्ट्रेट में एडीएम वित्त एवं राजस्व जय प्रकाश की उपस्थिति में मंगलवार को एसआइआर के कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने पर मेंहदावल विधानसभा के तीन बीएलओ को फूलमाला पहनाकर अंगवस्त्र, शाल, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

इसमें मेंहदावल विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय भगवतपुर के बूथ संख्या-60 की बीएलओ पूनम (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता), जूनियर हाईस्कूल भानपुर माफी के बूथ संख्या-एक के बीएलओ सेवक नाथ मौर्या (रोजगार सेवक) व बूथ संख्या-7 व 60 के बीएलओ उपदेश (लेखपाल) शामिल हैं। डीएम ने इनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए बधाई दी।