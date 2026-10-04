संतकबीरनगर में ED कार्रवाई के बाद ब्रिटिश मौलाना का मदरसा ढहाने की तैयारी, आतंकी लिंक की चल रही जांच

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा खान का खलीलाबाद शहर के गोश्त मंडी स्थित मदरसा ढहाया जा सकता है। डीएम व एसडीएम खलीलाबाद कोर्ट ने इसकी भूमि व भवन राज्य सरकार में निहित कर चुकी है। हाईकोर्ट-प्रयागराज में भूमि व भवन राज्य सरकार में निहित किए जाने के विरोध में वाद दायर किए लेकिन कोर्ट द्वारा शपथ पत्र के साथ मांगे गए इससे संबंधित कागजात उनके अधिवक्ता दिखा नहीं पाए हैं।

इस बीच इडी का शिकंजा मौलाना पर कसने के बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया है। याचिका खारिज होने के बाद मदरसा के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर मंथन शुरू हो गया है।



दुधारा थाना क्षेत्र के देवरिया लाल गांव के मूल निवासी ब्रिटिश मौलाना के तार जम्मू-कश्मीर के आतंकी संगठन के अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ से जुड़े होने की चर्चा है। उसकी देश विरोधी गतिविधियों की एसआइटी-लखनऊ ने जांच की।