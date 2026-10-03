गोरखपुर में सपा के मंच पर गैरहाजिर सिपाही, धनघटा से चुनाव लड़ने की कर रहा तैयारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। डायल-112 में तैनात रहा सिपाही श्याम सुंदर चौहान अब संतकबीरनगर जिले की धनघटा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटा है। लंबे समय तक ड्यूटी से गैरहाजिर रहने पर करीब तीन माह पहले निलंबित किए जाने के बाद भी उसने पुलिस लाइन में आमद नहीं कराई।

इस बीच वह समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में नजर आ रहा है। सपा के पोस्टर-बैनर पर उसकी तस्वीर और नाम के साथ ''सिपाही'' लिखा पोस्टर व राजनीतिक संदेह इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं। मामला सामने आने के बाद एसपी क्राइम अयोध्या सिंह मामले की जांच कर रहे हैं।

श्याम सुंदर मूल रूप से संतकबीर नगर के महुली थाना क्षेत्र के नैना झाला गांव का निवासी है। वह 1994 बैच का सिपाही है और अब तक करीब 11 जिलों में तैनात रह चुका है। वर्ष 2023 में कुशीनगर से स्थानांतरित होकर गोरखपुर में डायल-112 में तैनाती मिली थी। इसी दौरान धनघटा क्षेत्र में उसकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ने लगी।

वर्ष 2023 की इंटरनेट मीडिया पोस्ट में उसने धनघटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी थीं। इसके बाद क्षेत्रीय गतिविधियों और राजनीतिक कार्यक्रमों से जुड़ी पोस्ट लगातार सामने आती रहीं। करीब एक माह पहले धनघटा के लोहरेया में सपा के बूथ अध्यक्ष, जोन और सेक्टर प्रभारियों की समीक्षा बैठक हुई थी।

इसमें श्याम सुंदर ने मंच से स्वयं को ''श्याम सुंदर चौहान सिपाही'' बताते हुए कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। उसने बूथ संगठन मजबूत करने और चुनावी तैयारियों पर भी बात रखी। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित एक पोस्टर में श्याम सुंदर लाल टोपी पहने नजर आ रहा है।