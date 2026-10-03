कांग्रेस की नई सूची में गोरखपुर का दबदबा, पूर्वांचल में वोट बैंक साधने की रणनीति

दुर्गेश त्रिपाठी, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सूची में गोरखपुर छाया हुआ है। पार्टी ने प्रदेश में जिन दो नेताओं को वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, उनमें से एक देवेंद्र निषाद गोरखपुर और दूसरे आलोक प्रसाद महराजगंज के निवासी हैं। देवेंद्र निषाद को जिम्मेदारी सौंप कांग्रेस ने पूर्वांचल में बड़े वोट बैंक निषाद समाज को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है।

महराजगंज के फरेंदा से कांग्रेस के पंजे का दम दिखाने वाले विधायक वीरेंद्र चौधरी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर कुर्मी वोटरों को साधने की जिम्मेदारी दी गई है। महराजगंज में कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और कांग्रेस के एससी शाखा के प्रदेश अध्यक्ष रहे आलोक प्रसाद को जिम्मेदारी देकर पार्टी ने दलितों में संदेश दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के गढ़ में कांग्रेस द्वारा तीन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने के कई राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं।



बेलीपार के बिस्टौली बुजुर्ग के हैं देवेंद्र निषाद महरा

वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र निषाद महरा बेलीपार थाना क्षेत्र के बिस्टौली बुजुर्ग के निवासी हैं। वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश सचिव रह चुके हैं। बाद में निषादों को पार्टी से जोड़ने के लिए उन्हें फिशरमैन कांग्रेस के पूर्वी जोन का अध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 2022 में देवेंद्र निषाद महरा ने गोरखपुर के ग्रामीण विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था।