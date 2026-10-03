रेलवे प्वाइंट्समैन के लिए खुशखबरी, अब हर दो साल में मिलेगा अगला प्रमोशन ग्रेड

प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। प्वाइंट्समैन के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। अब प्वाइंट्समैन का 2800 से 4200 ग्रेड पे तक प्रमोशन संभव हो सकेगा। अधिकतर प्वाइंट्समैन 2400 ग्रेड पे तक पहुंचकर रिटायर हो जा रहे थे। रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे स्तर पर प्वाइंट्समैन कैडर में प्रमोशन की नई व्यवस्था लागू कर दी है।

अब उन्हें प्रत्येक दो साल की सेवा पर अगला ग्रेड मिल जाएगा। इसके लिए संबंधित कर्मचारी को निर्धारित दो वर्ष की क्वालिफाइंग सर्विस (योग्यता सेवा) या रेजिडेंसी पीरियड (सेवा करने की समय-सीमा) पूरी करनी होगी। रेलवे बोर्ड ने जारी निर्देश में प्वाइंट्समैन के चार ग्रेड निर्धारित करते हुए उनके बीच पदोन्नति की स्पष्ट व्यवस्था तय की है। ग्रेड-4 से ग्रेड-1 तक क्रमिक रूप से पदोन्नति होगी। ग्रेड-4 के पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसके लिए भर्ती के मौजूदा नियम लागू होंगे।

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास, आइटीआइ अथवा समकक्ष या एनसीवीटी से प्राप्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (एनएसी) होगी। ग्रेड-4 से ग्रेड-3 में पदोन्नति वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर होगी। इसी तरह ग्रेड-3 से ग्रेड-2 और ग्रेड-2 से ग्रेड-1 में भी वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति होगी। दोनों स्तरों पर निर्धारित दो वर्ष की सेवा अवधि पूरी करनी होगी।

इस तरह प्वाइंट्समैन के लिए पदोन्नति की नई सीढ़ी ग्रेड-4 (लेवल-1) से ग्रेड-3 (लेवल-2) से ग्रेड-2 (लेवल-4) से ग्रेड- 1 (लेवल-5) पर जाकर पूरी होगी। रेलवे बोर्ड के उप निदेशक संजय कुमार ने एक अक्टूबर, 2026 को पत्र लिखकर सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट के महाप्रबंधकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।