जमीन खरीदने से पहले सिर्फ खतौनी नहीं, ये 7 दस्तावेज भी देखें; एक कागज की कमी पड़ सकती है भारी

विवेक शुक्ला, गोरखपुर। जमीन खरीदते समय लोग अक्सर खतौनी में नाम देखकर संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ खतौनी में नाम दर्ज होना ही जमीन खरीदने के लिए पर्याप्त जांच नहीं है। जमीन का सौदा करने से पहले उसके पुराने दस्तावेज, गाटा नंबर, क्षेत्रफल और स्वामित्व से जुड़े रिकॉर्ड को आपस में मिलाना जरूरी है। थोड़ी सी सावधानी खरीदार को बाद के विवाद से बचा सकती है।

1- वर्तमान खतौनी जरूर देखें

सबसे पहले जमीन की वर्तमान खतौनी निकालकर देखें। इसमें दर्ज खातेदार का नाम, गाटा संख्या और जमीन का क्षेत्रफल विक्रेता द्वारा बताए गए विवरण से मिलाएं। नाम या जमीन के विवरण में अंतर हो तो पहले इसकी वजह पता करें।

2- पुरानी रजिस्ट्री या बैनामा देखें

विक्रेता को जमीन कैसे मिली, यह जानना भी जरूरी है। उसकी पुरानी रजिस्ट्री या बैनामा देखकर पता करें कि उसने जमीन किससे और कब खरीदी थी। दस्तावेज में दर्ज गाटा नंबर और क्षेत्रफल को वर्तमान रिकॉर्ड से मिलाएं।

3- नामांतरण का रिकॉर्ड जांचें

अगर विक्रेता ने जमीन खरीदने या विरासत में मिलने के बाद अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराया है तो उससे संबंधित नामांतरण का रिकॉर्ड भी देखें। इससे पुराने दस्तावेज और वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के बीच कड़ी समझने में मदद मिलती है।

4- गाटा नंबर और रकबा मिलाएं

एक ही गांव में कई जमीनों के गाटा नंबर होते हैं। इसलिए केवल जमीन का नाम या स्थान बताकर सौदा न करें। गाटा नंबर, रकबा और खाता संख्या दस्तावेजों में एक समान हैं या नहीं, यह जांचें।

5- जमीन का नक्शा देखें

भू-नक्शे में जमीन की स्थिति और गाटा नंबर को मौके की जमीन से मिलाना भी जरूरी है। जमीन पर जाकर उसकी सीमा और आसपास की जमीन की स्थिति देखें। इससे कागज और मौके की स्थिति में अंतर का पता लगाने में मदद मिल सकती है।