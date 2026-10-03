12 जोड़ी ट्रेनों से टीटीई सीट खत्म, IRCTCSO ने जताया विरोध

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। वैशाली एक्सप्रेस समेत लगभग 12 जोड़ी ट्रेनों से टीटीई (टिकट चेकिंग स्टाफ) की सीट खत्म कर दी गई है। सीट खत्म होने से टिकट चेकिंग स्टाफ में आक्रोश है। इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ आर्गनाइजेशन (IRCTCSO) ने नाराजगी जताई है।

संगठन ने सलेमपुर के सांसद रमाशंकर विद्यार्थी राजभर के माध्यम से रेलवे बोर्ड को पत्र भेजा है। सांसद ने बोर्ड अध्यक्ष से व्यवस्था में तत्काल रोक लगाने और पूर्व निर्धारित सीटों, विशेष रूप से बी वन कोच में टीटीई के लिए निर्धारित सात नंबर सीट को फिर से बहाल करने की मांग की है।

सांसद ने रेलवे बोर्ड को बताया है कि लंबी दूरी की ट्रेनों में टिकट चेकिंग स्टाफ को कई घंटे लगातार ड्यूटी करनी पड़ती है। ड्यूटी के दौरान बैठने और निर्धारित विश्राम के लिए पर्याप्त सीट नहीं मिलने से उनके स्वास्थ्य और कार्यक्षमता पर असर पड़ सकता है। निर्धारित सीटों को कम करना अथवा समाप्त करना व्यावहारिक नहीं है।