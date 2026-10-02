गोरखपुर में गोवंशियों के अवशेष मिलने पर भड़का गुस्सा, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

जागरण संवाददाता, गोला, (गोरखपुर)। धन निरंकार आश्रम के पास शुक्रवार की सुबह सड़क किनारे गोवंशियों के अवशेष मिलने धौसहर गांव में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुटे और आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए। ट्रैक्टर-ट्राली और पेड़ की डाल रखकर गोला-कौड़ीराम मार्ग जाम कर दिया गया। करीब एक घंटे तक पुलिस और ग्रामीणों के बीच मान-मनौव्वल चलता रहा। पुलिस की ओर से 36 घंटे के भीतर आरोपितों की गिरफ्तारी का भरोसा दिए जाने के बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त किया।

धौसहर उर्फ बेलवाबारी गांव में समय माता मंदिर मार्ग स्थित धन निरंकार आश्रम के पास का है। सुबह छह बजे गोवंशियों के अवशेष मिलने की सूचना आसपास के गांवों में तेजी से फैल गई। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने अवशेषों को एकत्र कराया और जेसीबी की मदद से जमीन में दफना दिया। इसके बाद भी ग्रामीण गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे और सड़क जाम कर दिया।

ग्रामीणों की ओर से दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया है कि भोर में पशुओं को काटने के बाद उनके मांस वाले हिस्से वहां से ले जाए गए और अवशेष आश्रम के पास छोड़ दिए गए। कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि सुबह टहलने वालों के पहुंचने पर मौके पर मौजूद लोग भाग निकले। हालांकि, इन दावों की पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। पुलिस घटना की वास्तविक स्थिति और इसमें शामिल लोगों की पहचान की जांच कर रही है।

जाम की सूचना पर गोला पुलिस के साथ बांसगांव और गगहा थाने से भी पुलिस बल बुलाया गया। गोला-कौड़ीराम मार्ग पर दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे आरोपितों की गिरफ्तारी का स्पष्ट भरोसा मिलने तक जाम हटाने को तैयार नहीं हुए।