गोरखपुर में खुल सकती है 100 से अधिक प्लाटिंग को वैध कराने का राह, GDA करेगा कालोनाइजर्स से संवाद

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर के बाहरी क्षेत्रों में बिना लेआउट स्वीकृत कराए हो रही प्लाटिंग को लेकर गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) अब कार्रवाई के साथ संवाद का रास्ता भी अपनाएगा। प्राधिकरण ऐसे प्लाटर्स से बातचीत कर उनकी समस्याएं समझेगा और जो नियमों का पालन करने के लिए तैयार होंगे, उनकी प्लाटिंग को वैध कराने की संभावनाएं तलाशेगा। इस संबंध में जल्द ही 70 से अधिक कालोनाइजर्स के साथ प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल बैठक करेंगे।

दरअसल, शहर के बाहरी इलाकों में बड़ी संख्या में प्लाटिंग की जा रही है। इनमें लोग जमीन खरीद भी रहे हैं। ऐसी प्लाटिंग को लेकर लगातार शिकायतें जीडीए तक पहुंच रही हैं। प्राधिकरण की जांच में बिना लेआउट स्वीकृत कराए की जा रही प्लाटिंग सामने आने पर कार्रवाई भी की जा रही है। कई स्थानों पर अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की जा चुकी है। नियम के अनुसार लेआउट स्वीकृत कराए बिना प्लाटिंग करना अवैध है।



प्लाटर्स की समस्याओं और अड़चनों की होगी पड़ताल

प्लाटिंग करने वालों की ओर से अक्सर यह शिकायत की जाती है कि प्राधिकरण उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई करता है और उनकी समस्याएं नहीं सुनी जातीं। इसी को ध्यान में रखते हुए उपाध्यक्ष पहली बार सीधे कालोनाइजर्स के साथ बैठक करेंगे। बैठक की तिथि अभी तय नहीं हुई है, लेकिन जल्द आयोजन की संभावना है। इसमें प्लाटर्स से पूछा जाएगा कि वे लेआउट स्वीकृत क्यों नहीं करा पा रहे हैं और इसमें किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं।